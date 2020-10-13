Luisa Mell faz apelo sobre caso de cachorro morto no ES: 'Psicopata'

Luisa Mell, conhecida ativista dos direitos dos animais, se manifestou nesta terça (13) pelas redes sociais para pedir justiça para o cachorro que foi morto em Jaguaré, Norte do Espírito Santo, arrastado por carro.
No Instagram, a influencer pediu: "Denúncia! Me ajudem a encontrar este psicopata! Ele amarrou um cachorro atrás do carro e só parou quando o cachorro morreu! Nesta noite, dia 13, em Jaguaré-ES. Qualquer informação nos comentários, por favor".
Conforme A Gazeta já noticiou, um homem acabou detido nesta manhã (13) suspeito de ter sido o autor do crime contra o cão.
Nos comentários da publicação, Luisa recebeu apoio de famosos e anônimos, que pedem que o criminoso que matou o cachorro na noite desta segunda (12) seja preso. "Cadeira", escreveu a atriz Sophia Abrahao. O deputado federal Fred Costa, por Minas Gerais, também se manifestou: "Cadeira para maus-tratos! Estou à disposição".
O delegado Bruno Lima, deputado estadual de São Paulo, também comentou: "Maldito! Vamos para cima, Luisa! Conte comigo! Não irei descansar até achar esse assassino".