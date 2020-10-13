Bigamia? Mayra Cardi quer anular casamento com Arthur Aguiar

Mayra Cardi quer acertar seu estado civil. A coach alega que não teria se divorciado de seu ex-marido, Egil Greto Guarize, ao se casar com Arthur Aguiar. Por isso, corre o risco de ser acusada por bigamia e falsidade ideológica, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
A musa fitness já havia revelado em seu perfil nas redes que era casada com os dois maridos, já que não havia lavrado o divórcio com Greto quando selou união com Arthur. A influenciadora alegou que tinha esquecido que ainda era casada desde 2014, nos Estados Unidos, quando casou com o ator no Brasil.
Ainda segundo a colunista, Mayra entrou na Justiça de São Paulo para regularizar toda a situação.
"Ao solicitar a validação do casamento com Greto, a união entre Arthur e Mayra seria anulada, uma vez que configura-se o crime de bigamia, de acordo com o Art. 235 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, cuja redação diz que "Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: Pena - reclusão, de dois a seis anos". Além da bigamia, Mayra também poderia responder por falsidade ideológica caso tenha se declarado solteira no momento em que se casou com o Arthur, quando, na verdade, era legalmente casada no exterior, diz Fábia Oliveira.
