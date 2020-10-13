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'A Fazenda 12': Mirella e Lidi batem boca: 'Quem é você para humilhar?'

Peoas saíram pela sede do reality da Record fazendo o maior barraco após atritos que vinham se acumulando de alguns dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 09:17

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 09:17

"A Fazenda 12": Mirella e Lidi batem boca pela sede Crédito: Record TV/Reprodução
Parece que Mirella e Lidi não têm engolido tão bem as críticas que fazem uma à outra nas dinâmicas da A Fazenda 12. Prova disso é o arranca rabo que as peoas tiveram recentemente sobre o comportamento dentro do reality da Record. 
Mirella, eu só tenho uma coisa a dizer para você: Cara, que preguiça. Eu não vou nem discutir porque foi tão raso a sua justificativa. Agora, dizer que eu falou muito palavrão? Eu acho que você tem que olhar um pouco para você. Eu nem vou colocar em questionamento outras coisas porque eu realmente não estou afim de humilhar, começou Lidi sobre a funkeira no Ferra Peão. 
E Mirella respondeu: "Eu acho bom a Lidi nem entrar nesse quarto se não o bicho vai comer. Não, essa mulher está me tirando, é bom ela nem entrar aqui, porque se ela entrar aqui agora ela vai escutar. 

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Em seguida, se aproximaram dentro do quarto e Mirella foi ao encontro de Lidi para soltar rojões em cima da peoa: "Eu só vou te falar uma coisa, eu acho bom você retirar o que você falou sobre humilhação porque eu acho que você não tem noção do peso da palavra que você falou. Você não é ninguém para você humilhar alguém aqui dentro. 
Depois disso, as duas ficaram se seguindo pela casa e soltando indiretas. 

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