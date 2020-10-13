Bruna Surfistinha oferece curso com dicas de sexo por R$ 350

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha da vida real, já deu inúmeras entrevistas, lançou livro e teve até filme contando sua história como profissional do sexo. Mas, agora, aos 35 anos, ela quer lançar um workshop para passar adiante tudo o que ela aprendeu na carreira em termos de habilidades na cama.
"Transforme sua vida sexual com Bruna Surfistinha", nome do curso, é oferecido para mulheres heterossexuais e homossexuais. Raquel, que é assumidamente bissexual, dará dicas para acabar com bloqueios sexuais, sair da rotina e técnicas para se reinventar na cama.
Segundo informações do Extra, serão abordados temas como masturbação feminina, sexo oral, anal, fetiches e técnicas tântricass. Para receber os ensinamentos, os interessados terão que desembolsar R$ 350.
Depois de se aposentar como profissional do sexo, Raquel chegou a ser casada com um de seus ex-clientes. Atualmente é DJ e empresária - e solteira.