Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Barra da Tijuca

Celular de Lexa é furtado após gravação de programa do Multishow

A cantora mencionou o estresse emocional e reclamou da burocracia de precisar bloquear senhas após ter celular furtado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 08:18

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:18

A artista Lexa
A artista Lexa Crédito: Reprodução/Instagram @lexa
A cantora Lexa, 25, foi vítima de furto na noite desta segunda-feira (12) logo após gravar o programa "TVZ Temporada Lexa", no Multishow. Usando o celular da mãe, ela postou vídeos no Instagram e contou que o furto aconteceu nas proximidades do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
"Levaram meu celular", disse. Ela estava em um carro acompanhada de seu estilista e não sofreu ferimentos. "Estou bem". A cantora contou que saiu da gravação feliz e agradeceu a produção pelo programa que considerou especial. Logo depois, quando estava a caminho de outro compromisso, um homem puxou o celular e fugiu.
Lexa relatou ter ficado muito nervosa após o ocorrido. "É muito ruim. Mas vou ficar bem", disse. A cantora mencionou o estresse emocional e reclamou da burocracia de precisar bloquear senhas.
Ela agradeceu aos fãs que enviaram mensagens de apoio. "E bola pra frente", concluiu.
Na semana passada, Lexa recebeu com surpresa a classificação que o YouTube deu para o clipe de "Sobrenatural", que lançou no dia 8. A plataforma de vídeos restringiu o acesso ao vídeo para menores de 18 anos.

Veja Também

Flordelis exibe tornozeleira eletrônica: "Não comprova nada"

Tom Veiga, o Louro José, se separa após 9 meses de casamento

Prima de engenheiro do Leblon já morou no ES e bomba como modelo

"Não entendi o motivo", reclamou a cantora. "Estou chocada. Essa classificação não faz sentido."
Apesar de sensual, a cantora defende que não tem nada de explícito no vídeo. Nas imagens, ela aparece em um traje mínimo de couro. O cenário é de uma casa noturna, com pouca luz e muitos flashes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados