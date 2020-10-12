Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou o amor!

Tom Veiga, o Louro José, se separa após 9 meses de casamento

Cybelle Hermínio, com quem o artista se casou em janeiro deste ano, já está separada dele há um mês, conforme disse ao jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 16:15

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:15

Tom Veiga, o intérprete do Louro José, e a ex-esposa, a empresária Cybelle Hermínio Costa
Tom Veiga, o intérprete do Louro José, e a ex-esposa, a empresária Cybelle Hermínio Costa Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o amor entre Tom Veiga, o intérprete do Louro José do "Mais Você", e  empresária Cybelle Hermínio Costa. Os dois se casaram em janeiro deste ano e já estão separados, segundo a mulher confirmou ao jornal Extra, na tarde desta segunda (12). 
"Sim, estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim", disse, à publicação. 

Veja Também

Prima de engenheiro do Leblon já morou no ES e bomba como modelo

Kauê Penna descobre cisto nas cordas vocais após vencer The Voice Kids

"Sou gay desde criança", declara ator de "O Crush Perfeito", da Netflix

Esse foi o segundo casamento do companheiro das manhãs de Ana Maria Braga na Globo. Segundo o Extra, Tom já foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O relacionamento terminou em 2018 após brigas. No mesmo ano, ele assumiu romance com Cybelle. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados