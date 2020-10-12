Tom Veiga, o Louro José, se separa após 9 meses de casamento

Acabou o amor entre Tom Veiga, o intérprete do Louro José do "Mais Você", e empresária Cybelle Hermínio Costa. Os dois se casaram em janeiro deste ano e já estão separados, segundo a mulher confirmou ao jornal Extra, na tarde desta segunda (12).
"Sim, estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim", disse, à publicação.
Esse foi o segundo casamento do companheiro das manhãs de Ana Maria Braga na Globo. Segundo o Extra, Tom já foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O relacionamento terminou em 2018 após brigas. No mesmo ano, ele assumiu romance com Cybelle.