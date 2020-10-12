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Terá que operar

Kauê Penna descobre cisto nas cordas vocais após vencer The Voice Kids

Menino de 14 anos terá que usar parte do prêmio do reality da Globo, de R$ 250 mil, para custear as despesas médicas e cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 16:02

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:02

The Voice Kids: Kauê Penna vence 5ª edição
The Voice Kids: Kauê Penna vence 5ª edição Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
O jovem Kauê Pena, que venceu a última edição do The Voice Kids neste domingo (11), acaba de descobrir um cisto nas cordas vocais. Ele, que tem 14 anos e foi treinado por Carlinhos Brown no reality musical da Globo, revelou ainda que terá que fazer cirurgia no Encontro Com Fátima Bernardes desta segunda (12). 
"Um dia depois de eu ter gravado o programa, nós fomos ao fonoaudiólogo e descobrimos que eu tenho um cisto. O cisto é um caroço e deixa a voz pesada e mais grossa. Tenho anatomia de uma voz aguda, minha laringe é alta. Eu ainda tenho as minhas notas, mas não posso usar, porque corro o risco de perder a minha voz", explicou. 
Parte do prêmio de R$ 250 mil que ele ganhou ao vencer o programa, inclusive, será usada para custear os procedimentos médicos de retirada do cisto. 

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"Nós optamos pela operação. Nós não tínhamos condições antes de ganhar o 'The Voice Kids'. Vou pagar minha operação, vou fazer o tratamento e cuidar da minha família. A minha voz melhorou e vai voltar a ser o que era antes. Mas não totalmente", finalizou. 

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