Kauê Penna descobre cisto nas cordas vocais após vencer The Voice Kids

"Um dia depois de eu ter gravado o programa, nós fomos ao fonoaudiólogo e descobrimos que eu tenho um cisto. O cisto é um caroço e deixa a voz pesada e mais grossa. Tenho anatomia de uma voz aguda, minha laringe é alta. Eu ainda tenho as minhas notas, mas não posso usar, porque corro o risco de perder a minha voz", explicou.