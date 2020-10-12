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'A Fazenda 12': Raissa perde a linha e parte para cima de Narizinho

Dentro do quarto, Luiza Ambiel, Narizinho, Victória Villarim e outras peoas comentaram que a modelo perdeu a razão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 15:23

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:23

"A Fazenda 12": Raissa Barbosa parte para cima de Narizinho no quarto Crédito: Record TV/Reprodução
Raissa Barbosa, 29, voltou a provocar polêmica na madrugada desta segunda (12) em A Fazenda 12. Após Carol Narizinho ir tirar satisfação por ter sido chamada de patricinha por ela, a modelo ficou muito irritada, correu por cima de três camas e partiu para cima da ex-Panicat, repetindo várias vezes: "Está falando que eu não tenho cabeça é? Está falando que eu não tenho cabeça?"
Narizinho questionou: "Você vai me bater?". As outras peoas tiveram que separar as duas para evitar uma briga maior. "Você não consegue conversar", afirmou a gaúcha. "Não conversa comigo quando estou com raiva", rebateu Raissa. "Tudo te dá raiva, te contrariar, falar a minha opinião", respondeu Narizinho.
Elas continuaram discutindo até que a modelo foi levada para fora do quarto pelas outras participantes. Raissa ainda deu socos na porta, chutou uma cadeira e socou almofadas no sofá.
Dentro do quarto, Luiza Ambiel, Narizinho, Victória Villarim e outras peoas comentaram que a modelo perdeu a razão. "Agora ela forçou a barra, extrapolou", comentou Ambiel.
Toda a confusão começou após uma espécie de jogo da discórdia, que foi realizado na noite de domingo (11). Narizinho foi conversar com Raissa que não gostou de ser chamada de patricinha, porque, segundo ela, o termo significa ter dinheiro e "se achar". A ex-Panicat disse que "ter estilo é uma coisa, ser patricinha é outra".

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"Mas eu quis dizer no sentido de ter estilo. Meu Deus, Carol. Escuta. Você não sabe escutar?", rebateu a modelo. Para Raissa, a forma como Narizinho falou com ela foi agressiva. "Eu não tenho paciência, não tenho paciência", gritou a modelo se afastando.
Ela foi, então, para a sua cama, quando Narizinho afirmou: "A pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar". Foi ao ouvir isso que Raissa pulou as três camas e partiu para cima da colega de confinamento.

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