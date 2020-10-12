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Pedro Permuy

Prima de engenheiro do Leblon já morou no ES e bomba como modelo

Amanda Vaccari é prima de Wilton, que dirigia o polêmico conversível no dia da confusão no Leblon, e foi eleita Musa do Galo 2019

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 06:00

Públicado em 

12 out 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A gestora ambiental e modelo Amanda Vaccari
A gestora ambiental e modelo Amanda Vaccari Crédito: Carlos Alberto B
Wilton Vacari, o engenheiro alvo da polêmica da confusão do Leblon, começou a ganhar os holofotes da mídia no dia 25 de setembro, quando dirigiu o conversível que abrigava duas das mulheres que acabaram se envolvendo em um desentendimento no local. Mas uma prima dele, a modelo Amanda Vaccari, já sabe o que é ser manchete há algum tempo.
A bonita não só ganhou o título de Musa do Galo no ano passado como, de lá para cá, não parou de fazer sucesso com o corpão sarado nas redes sociais. Só no Instagram, a mineira de 34 anos tem mais de 23 mil seguidores e compartilha rotina de exercícios, procedimentos estéticos, dicas de beleza e ensaios fotográficos a torto e a direito.
"A família Vaccari é polêmica e tradicional. Tem gente que não aceita muito o meu trabalho, mas ter o apoio do meu marido é essencial "
Amanda Vaccari - Gestora ambiental e modelo
Ver essa foto no Instagram

✨ A moda sai de moda, o estilo jamais. Eu sempre acreditei que a moda não é um mero instrumento que embeleza as mulheres, mas algo que as assegura, que lhes transmite confiança. Bom gosto não se compra e estilo não se vende. A melhor forma ainda é se vestir de confiança!✨ ————————————————— Lindo esse trabalho para a @baffinstore . . . ?Foto: @ocarlosalbertob ?Make: @_makedabia Hair: @fabianodecastro_ Look: @baffinstore Acessórios: @loucasporbijuoficiaal Cenário: Hotel @orlanovaboutique @orlanovahotel Estética: @alinecardoso.terapiamanual Personal (consultoria on-line) @thiagogasteam ————————————————— ??‍♀️MEU LOOK DO DIA É ME VESTIR DE CONFIANÇA E ALEGRIA E VOCÊ? . . . . . . #arraialdocabo #regiaodoslagos #moda #modelo #musa #musadogalo #liguagemcorporalnafotografiademoda #allfluence #fotografia #photography #praiadosanjos

Uma publicação compartilhada por Amanda Vaccari (@amandavaccarii) em

Nesse meio tempo, a coluna descobriu que Amanda já morou em duas ocasiões em Guarapari, no Espírito Santo. Em um dos episódios, lembra que chegou a ser entrevistada por repórter de A Gazeta em uma matéria que falava do movimento de verão no Estado. Na primeira vez, viveu com um irmão, Alessandro Vaccari, no balneário. "Tinha 17 para 18 anos e fiquei mais ou menos um ano", fala.
"Na outra vez eu já estava mais velha e foi um pouco antes de reencontrar meu marido, porque a gente já se conhecia desde criança. Acho que foi mais ou menos em 2009, 2010... E fiquei por um período curto, também, porque voltei para Minas em seguida", lembra.
Assim que voltou ao estado natal, anos depois se casou com o esposo, que é engenheiro de Produção na Petrobras, e o relacionamento deu frutos: Marina, que hoje tem 7 anos de idade. "Eu também trabalhei oito anos na Petrobras. Em 2012 pedi demissão e abri uma empresa em sociedade, mas tivemos roubos na firma e avaliamos que não valia reerguer a estrutura. Ali que comecei a receber convites para trabalhar como modelo e fui aceitando", pondera.
Sem atuar como gestora, Amanda viu na própria imagem uma forma de gerar renda. Então, decidiu investir cada vez mais no bem-estar e vida saudável para conquistar espaço no mercado de beleza. "Melhorei a alimentação, passei a ter uma rotina mais intensa de exercícios... Embora a genética seja boa, passei a ter muito mais atenção com a saúde e o corpo foi consequência", garante ela, que já se submeteu a rinomodelação, lifting facial e recente procedimento de afilamento nasal.
"Também decidi fazer curso de modelo e oratória e há algum tempo tirei meu DRT (registro profissional) de modelo "
Amanda Vaccari - Gestora ambiental e modelo
Ver essa foto no Instagram

✨Dá uma nova chance E há quanto tempo sonho com o novo mundo Toda perda tem vitória, comemora Hoje a natureza nasce de novo Lá fora revigora e por um instante nós chora Nossa vida é importante, se lembra? 'Tamo vivendo o novo agora Percebe o lado bom da mudança Agradece que a sua vida só melhora, não demora Deixa que o amor aflora Manda embora tudo que não é pra você, yeah O que te impede joga fora Dê espaço pro bem florescer Sei, 'tá difícil acreditar Mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma a maré Acalma a maré Olha só tudo pelo lado bom Hoje a tristeza não vai te envolver Agora é hora, vai, felicidade atrai O que é preciso pra viver Tudo depende da sua reação Dificuldades te fazem crescer Veja bem como faz, é fácil perceber Que o mundo é você . . ???Fé 3030??? ? @ocarlosalbertob ? ➡️➡️➡️➡️PASSA PRO LADO➡️➡️ #fé #vaipassar #pensepositivo #quemacreditasemprealcança #deusébomotempotodo #model #musa #musafitness #modelofotografica #musadogalo #musadobrasileirao #eusoumusa #riodasostras #macaé #saopaulo #rj

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Amanda mantém certa relação estreita com Wilton (a quem chama carinhosamente de Wiltinho). E, se tudo correr bem, os primos devem inclusive curtir o Réveillon 2021 juntos. "Já comemoramos juntos outras vezes e já cheguei até a morar na casa dele quando prestei alguns concursos", finaliza.

FALANDO EM RIO DE JANEIRO...

O relações públicas Luis Villarino celebrou nova idade em hotel da Barra da Tijuca no último dia 5 de outubro. O publisher reuniu grupo de amigos e cantou os "parabéns pra você" no novo espaço da vinícola Barão Barros que foi inaugurada no local. Felicidades!
Petro Pupe, Bruna Barros, amiga e o aniversariante Luis Villarino: celebrando nova idade no Rio de Janeiro
Petro Pupe, Bruna Barros, amiga e o aniversariante Luis Villarino: celebrando nova idade no Rio de Janeiro Crédito: Vera Donato
O relações públicas e publisher Luis Villarino celebra nova idade em nova área de hotel de luxo da Barra, no Rio de Janeiro
O relações públicas e publisher Luis Villarino celebra nova idade em nova área de hotel de luxo da Barra, no Rio de Janeiro Crédito: Vera Donato

DE VOLTA AO ESPÍRITO SANTO...

Quem fez uma visita ao Estado na última semana foi Kid Bengala. O ator pornô de 65 anos participou de festa privada de inauguração de novo bar e casa noturna da Serra, onde funcionava um outro empreendimento erótico do Espírito Santo.
Amigo da coluna diz que empresária, que já é do ramo, adquiriu o espaço e decidiu convidar o astro e outras atrizes da "Brasileirinhas", famosa produtora do segmento, para abrirem a nova era com chave de ouro.
Em seu perfil do Instagram, Kid chegou a postar uma foto com amigas na noite de festa no local. Em vídeo que este colunista recebeu, também é possível ver o ator sendo tietado por fãs no Triângulo, na Praia do Canto.
Kid Bengala posa com
Kid Bengala posa com "Brasileirinhas" em casa noturna da Serra, no Espírito Santo; ator pornô tem 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @kid_bengala_ofc

PADRÃO CAPIXABA

A coluna, que tudo vê, reparou que quem estampa a nova campanha da marca do designer Todd Snydes, de Nova York, nos Estados Unidos, é o modelo Vitor Melo, do Espírito Santo. O stylish do rapaz foi assinado por Jim Moore e, nas fotos que circularam nas redes sociais, os internautas foram só elogios para os cliques que também estão no site oficial da marca.
Ver essa foto no Instagram

Ready for autumn with @toddsnyderny ??

Uma publicação compartilhada por Vitor Melo (@vitormelomodel) em

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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