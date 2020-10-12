Prima de engenheiro do Leblon já morou no ES e bomba como modelo

A gestora ambiental e modelo Amanda Vaccari Crédito: Carlos Alberto B

A bonita não só ganhou o título de Musa do Galo no ano passado como, de lá para cá, não parou de fazer sucesso com o corpão sarado nas redes sociais. Só no Instagram, a mineira de 34 anos tem mais de 23 mil seguidores e compartilha rotina de exercícios, procedimentos estéticos, dicas de beleza e ensaios fotográficos a torto e a direito.

"A família Vaccari é polêmica e tradicional. Tem gente que não aceita muito o meu trabalho, mas ter o apoio do meu marido é essencial " Amanda Vaccari - Gestora ambiental e modelo

A Gazeta em uma matéria que falava do movimento de verão no Estado. Na primeira vez, viveu com um irmão, Alessandro Vaccari, no balneário. "Tinha 17 para 18 anos e fiquei mais ou menos um ano", fala. Nesse meio tempo, a coluna descobriu que Amanda já morou em duas ocasiões em Guarapari, no Espírito Santo . Em um dos episódios, lembra que chegou a ser entrevistada por repórter deem uma matéria que falava do movimento de verão no Estado. Na primeira vez, viveu com um irmão, Alessandro Vaccari, no balneário. "Tinha 17 para 18 anos e fiquei mais ou menos um ano", fala.

"Na outra vez eu já estava mais velha e foi um pouco antes de reencontrar meu marido, porque a gente já se conhecia desde criança. Acho que foi mais ou menos em 2009, 2010... E fiquei por um período curto, também, porque voltei para Minas em seguida", lembra.

Assim que voltou ao estado natal, anos depois se casou com o esposo, que é engenheiro de Produção na Petrobras, e o relacionamento deu frutos: Marina, que hoje tem 7 anos de idade. "Eu também trabalhei oito anos na Petrobras. Em 2012 pedi demissão e abri uma empresa em sociedade, mas tivemos roubos na firma e avaliamos que não valia reerguer a estrutura. Ali que comecei a receber convites para trabalhar como modelo e fui aceitando", pondera.

Sem atuar como gestora, Amanda viu na própria imagem uma forma de gerar renda. Então, decidiu investir cada vez mais no bem-estar e vida saudável para conquistar espaço no mercado de beleza. "Melhorei a alimentação, passei a ter uma rotina mais intensa de exercícios... Embora a genética seja boa, passei a ter muito mais atenção com a saúde e o corpo foi consequência", garante ela, que já se submeteu a rinomodelação, lifting facial e recente procedimento de afilamento nasal.

"Também decidi fazer curso de modelo e oratória e há algum tempo tirei meu DRT (registro profissional) de modelo " Amanda Vaccari - Gestora ambiental e modelo

Amanda mantém certa relação estreita com Wilton (a quem chama carinhosamente de Wiltinho). E, se tudo correr bem, os primos devem inclusive curtir o Réveillon 2021 juntos. "Já comemoramos juntos outras vezes e já cheguei até a morar na casa dele quando prestei alguns concursos", finaliza.

FALANDO EM RIO DE JANEIRO...

O relações públicas Luis Villarino celebrou nova idade em hotel da Barra da Tijuca no último dia 5 de outubro. O publisher reuniu grupo de amigos e cantou os "parabéns pra você" no novo espaço da vinícola Barão Barros que foi inaugurada no local. Felicidades!

Petro Pupe, Bruna Barros, amiga e o aniversariante Luis Villarino: celebrando nova idade no Rio de Janeiro Crédito: Vera Donato

O relações públicas e publisher Luis Villarino celebra nova idade em nova área de hotel de luxo da Barra, no Rio de Janeiro Crédito: Vera Donato

DE VOLTA AO ESPÍRITO SANTO...

Quem fez uma visita ao Estado na última semana foi Kid Bengala . O ator pornô de 65 anos participou de festa privada de inauguração de novo bar e casa noturna da Serra, onde funcionava um outro empreendimento erótico do Espírito Santo.

Amigo da coluna diz que empresária, que já é do ramo, adquiriu o espaço e decidiu convidar o astro e outras atrizes da "Brasileirinhas", famosa produtora do segmento, para abrirem a nova era com chave de ouro.

Em seu perfil do Instagram, Kid chegou a postar uma foto com amigas na noite de festa no local. Em vídeo que este colunista recebeu, também é possível ver o ator sendo tietado por fãs no Triângulo, na Praia do Canto.

Kid Bengala posa com "Brasileirinhas" em casa noturna da Serra, no Espírito Santo; ator pornô tem 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @kid_bengala_ofc

PADRÃO CAPIXABA