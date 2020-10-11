Foto: aos 68 anos, Vera Fischer surpreende e posa com sutiã à mostra

Vera Fischer, de 68 anos, decidiu colocar o corpão para jogo em foto sensual que compartilhou em seu perfil do Instagram neste sábado (10).
No clique, posando com sutiã à mostra, milhares de reações e comentários foram contabilizados em poucas horas, a atriz escreveu: "Ei, amores! Hoje sou toda corpo, coração e alma para vocês... Tenham um sábado iluminado, doce e gratificante. Beijos abraçados da sua Vera".
"Está mais linda do que nunca! Garota do Leblon", comentou uma fã. Outro observou: "Uma deusa". Um internauta também destacou: "Eterna Miss Brasil".