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Foto: aos 68 anos, Vera Fischer surpreende e posa com sutiã à mostra

Miss Brasil 1969 compartilhou foto sensual com lingerie à mostra no Instagram e em pouco tempo foi elogiada pela boa forma que impressionou fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 16:22

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 16:22

A atriz Vera Fischer
A atriz Vera Fischer Crédito: Patrícia Lino/Reprodução/Instagram @verafischeroficial
Vera Fischer, de 68 anos, decidiu colocar o corpão para jogo em foto sensual que compartilhou em seu perfil do Instagram neste sábado (10). 
No clique, posando com sutiã à mostra, milhares de reações e comentários foram contabilizados em poucas horas, a atriz escreveu: "Ei, amores! Hoje sou toda corpo, coração e alma para vocês... Tenham um sábado iluminado, doce e gratificante. Beijos abraçados da sua Vera". 

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"Está mais linda do que nunca! Garota do Leblon", comentou uma fã. Outro observou: "Uma deusa". Um internauta também destacou: "Eterna Miss Brasil". 

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