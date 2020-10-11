Gilberto Gil fará bate-papo de graça no Festival de Cinema de Vitória

Além de ser o homenageado nacional do 27° Festival de Cinema de Vitória, o artista Gilberto Gil vai participar de bate-papo promovido pelo evento, de graça, em plataforma virtual no próximo dia 28 de outubro às 18h. Na conversa, que será mediada pela filha pianista de Martinho da Vila, Maíra Freitas, o cantor e compositor vai falar de sua relação com o audiovisual e abordar a carreira.
Os espectadores do evento - que para acompanharem o meeting só têm que estar conectados à internet de qualquer parte do mundo - também poderão participar do encontro online de forma interativa enviando perguntas e comentários pela mesma plataforma em que será transmitido o bate-papo (InnSaei.TV) ou pelo canal do YouTube do festival.
Pela quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, neste ano, o Festival de Cinema de Vitória acontecerá em formato digital entre os dias 24 e 29 de novembro, como já anunciou A Gazeta.