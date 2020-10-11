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Pedro Permuy

Gilberto Gil fará bate-papo de graça no Festival de Cinema de Vitória

Conversa virtual será mediada pela pianista Maíra Freiras, filha de Martinho da Vila, e cantor vai falar sobre relação com filmes e carreira no audiovisual

Públicado em 

11 out 2020 às 15:08
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

O artista Gilberto Gil
O artista Gilberto Gil Crédito: Gérard Giaume
Além de ser o homenageado nacional do 27° Festival de Cinema de Vitória, o artista Gilberto Gil vai participar de bate-papo promovido pelo evento, de graça, em plataforma virtual no próximo dia 28 de outubro às 18h. Na conversa, que será mediada pela filha pianista de Martinho da Vila, Maíra Freitas, o cantor e compositor vai falar de sua relação com o audiovisual e abordar a carreira.
Os espectadores do evento - que para acompanharem o meeting só têm que estar conectados à internet de qualquer parte do mundo - também poderão participar do encontro online de forma interativa enviando perguntas e comentários pela mesma plataforma em que será transmitido o bate-papo (InnSaei.TV) ou pelo canal do YouTube do festival.
Pela quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, neste ano, o Festival de Cinema de Vitória acontecerá em formato digital entre os dias 24 e 29 de novembro, como já anunciou A Gazeta

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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