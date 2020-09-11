Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Com drive-in em negociação, Festival de Cinema de Vitória terá mostras no Looke

Evento, que acontece de 24 a 29 de novembro, em formato on-line, fechou acordo com a plataforma de streaming para a apresentação de suas produções

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 13:44
Zumbis e vampiros
Zumbis e vampiros "tocam o terror" em "O Cemitério das Almas Perdidas", que será exibido no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Fábulas Negras/Divulgação
Em um ano marcado por cortes nas leis de incentivo e crise no setor cultural, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Festival de Cinema de Vitória chega a sua 27ª edição tentando se adequar à nova realidade do mercado audiovisual. A mostra, que acontece de 24 a 29 de novembro, em formato on-line, fechou acordo com a plataforma Looke para a apresentação de suas produções. Por falta de patrocínio, as tão sonhadas sessões em formato drive-in, anunciadas em maio, ainda não estão confirmadas.   
"Mesmo em sistema virtual, as despesas para se organizar um evento grande como o nosso são muito altas. Infelizmente, se não conseguirmos uma verba extra, em formato de patrocínio, não conseguiremos realizar as sessões em drive-in, o que daria um charme todo especial ao Festival de Vitória", lamenta Lucia Caus, diretora da maior mostra de audiovisual do Espírito Santo
Ainda esperançosa em conseguir recursos para realizar o projeto, Lúcia - que, neste mês, será integrante do júri do tradicional Festival de Cinema de Gramado (RS), que também ocorrerá em formato virtual -  afirma que programou duas exibições ao ar livre durante o evento. 
"Queremos promover uma noite voltada para os fãs dos filmes de horror. Seria organizada uma sessão às 23h, para promover a pré-estreia do novo longa-metragem de Rodrigo Aragão, 'O Cemitério das Almas Perdidas'. Também temos a ideia de fazer, no dia da projeção, uma pequena exposição com maquetes da produção", adianta, revelando, também, que outro dia de exibições, com produções voltadas para a família, estão no planejamento para ocorrer no sistema drive-in. Independente disso,  "O Cemitério das Almas Perdidas" está garantido no Festival de Vitória, nem que seja apenas em exibição virtual.

PLATAFORMA

Sobre a parceria com a Looke, vinda de um acordo firmado com o Fórum Nacional dos Organizadores de Eventos Audiovisuais, Lúcia Caus garante que, a qualidade de transmissão da plataforma, é a segurança de que o público poderá conferir os filmes sem problemas técnicos.  
"A experiência do presencial vai ser recriada no on-line. Estamos trabalhando com a Looke, o que garante segurança contra a pirataria e estabilidade para assistir aos filmes, sem travamentos. Cada produção vai ficar disponível para ser assistida durante 24 horas. Estamos preparando uma programação diversa e atenta ao que há de mais recente da produção de cinema em curta e longa-metragem no Brasil", confirma a realizadora.

Veja Também

Festival de Cinema de Vitória terá identidade visual de Hélio Coelho

Gilberto Gil é o homenageado do Festival de Cinema de Vitória 2020

Festival de Cinema de Vitória é adiado e prorroga inscrições

DOCUMENTÁRIO SOBRE GIL

Em 2020, o Festival de Cinema de Vitória recebeu a inscrição de 1.047 filmes, sendo 934 curtas e 113 longas-metragens.  A lista com os selecionados será divulgada em 24 de setembro. Além disso, o evento prestará uma homenagem ao cantor Gilberto Gil. 
A mostra capixaba exibirá, em primeira mão, trechos do documentário "Disposições Amoráveis", que percorre o pensamento do artista de 78 anos através de encontros, lugares e canções. Dirigido por Ana de Oliveira, o longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.
Como parte da homenagem, será produzido o Caderno do Homenageado, uma publicação exclusiva assinada pelo jornalista e escritor Jace Theodoro, além da entrega do Troféu Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados