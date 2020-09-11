Com drive-in em negociação, Festival de Cinema de Vitória terá mostras no Looke

Zumbis e vampiros "tocam o terror" em "O Cemitério das Almas Perdidas", que será exibido no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Fábulas Negras/Divulgação

Festival de Cinema de Vitória chega a sua 27ª edição tentando se adequar à nova realidade do mercado audiovisual. A mostra, que acontece de 24 a 29 de novembro, em formato on-line, fechou acordo com a plataforma para a apresentação de suas produções. Por falta de patrocínio, as tão sonhadas sessões em formato drive-in, Em um ano marcado por cortes nas leis de incentivo e crise no setor cultural, por conta da pandemia do novo coronavírus, ochega a sua 27ª edição tentando se adequar à nova realidade do mercado audiovisual. A mostra, que acontece de 24 a 29 de novembro, em formato on-line, fechou acordo com a plataforma Looke para a apresentação de suas produções. Por falta de patrocínio, as tão sonhadas sessões em formato drive-in, anunciadas em maio , ainda não estão confirmadas.

"Mesmo em sistema virtual, as despesas para se organizar um evento grande como o nosso são muito altas. Infelizmente, se não conseguirmos uma verba extra, em formato de patrocínio, não conseguiremos realizar as sessões em drive-in, o que daria um charme todo especial ao Festival de Vitória", lamenta Lucia Caus, diretora da maior mostra de audiovisual do Espírito Santo.

Ainda esperançosa em conseguir recursos para realizar o projeto, Lúcia - que, neste mês, será integrante do júri do tradicional Festival de Cinema de Gramado (RS), que também ocorrerá em formato virtual - afirma que programou duas exibições ao ar livre durante o evento.

"Queremos promover uma noite voltada para os fãs dos filmes de horror. Seria organizada uma sessão às 23h, para promover a pré-estreia do novo longa-metragem de Rodrigo Aragão, 'O Cemitério das Almas Perdidas'. Também temos a ideia de fazer, no dia da projeção, uma pequena exposição com maquetes da produção", adianta, revelando, também, que outro dia de exibições, com produções voltadas para a família, estão no planejamento para ocorrer no sistema drive-in. Independente disso, "O Cemitério das Almas Perdidas" está garantido no Festival de Vitória, nem que seja apenas em exibição virtual.

PLATAFORMA

Sobre a parceria com a Looke, vinda de um acordo firmado com o Fórum Nacional dos Organizadores de Eventos Audiovisuais, Lúcia Caus garante que, a qualidade de transmissão da plataforma, é a segurança de que o público poderá conferir os filmes sem problemas técnicos.

"A experiência do presencial vai ser recriada no on-line. Estamos trabalhando com a Looke, o que garante segurança contra a pirataria e estabilidade para assistir aos filmes, sem travamentos. Cada produção vai ficar disponível para ser assistida durante 24 horas. Estamos preparando uma programação diversa e atenta ao que há de mais recente da produção de cinema em curta e longa-metragem no Brasil", confirma a realizadora.

DOCUMENTÁRIO SOBRE GIL

Em 2020, o Festival de Cinema de Vitória recebeu a inscrição de 1.047 filmes, sendo 934 curtas e 113 longas-metragens. A lista com os selecionados será divulgada em 24 de setembro. Além disso, o evento prestará uma homenagem ao cantor Gilberto Gil.

A mostra capixaba exibirá, em primeira mão, trechos do documentário "Disposições Amoráveis", que percorre o pensamento do artista de 78 anos através de encontros, lugares e canções. Dirigido por Ana de Oliveira, o longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.