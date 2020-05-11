Festival de Cinema de Vitória é adiado e prorroga inscrições

Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória

Devido a pandemia do coronavírus, mais um evento tem sua data adiada. Nesta segunda-feira (11), a organização do Festival de Cinema de Vitória informou, por meio de suas redes sociais, que suas mostras serão realizadas em nova data. O evento, que aconteceria de 22 a 27 de setembro, passou para o mês de novembro, ainda sem dia definido.

Com o adiamento, os realizadores também ganham mais tempo para inscrever suas obras. A equipe informou que os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 23 de junho.

"O 27º Festival de Cinema de Vitória comunica que em virtude da pandemia do Covid-19, a nova data do Festival será remarcada para novembro de 2020, e assim que houver uma definição exata, informaremos nas nossas redes, site e imprensa. Também por esse motivo, as inscrições foram prorrogadas para o dia 23 de junho de 2020", diz o comunicado.

Vale lembrar que uma nova data para o festival já era esperada porque o local de realização, o Sesc Glória, irá reprogramar seus eventos para quando a pandemia tiver fim. Em março, o centro cultural afirmou que a agenda está bloqueada para eventos de parceiros até o momento.

Questionada sobre o local que irá receber o evento, a organização do Festival de Cinema de Vitória informou que ainda não há espaço definido e está em conversa com o Sesc.

INSCRIÇÕES

O festival, que vai para a sua 27º edição, contará com 12 mostras competitivas, onde os filmes irão concorrer ao troféu Vitória, símbolo oficial do evento. A democratização da produção audiovisual é a principal meta da edição de 2020.

Os interessados em participar do 27º Festival de Cinema de Vitória devem realizar suas inscrições pela internet . Serão aceitos curtas de até 25 minutos, ou um longa-metragem (a partir de 70 minutos), lançados a partir de 1º de Janeiro de 2019.

O responsável pela inscrição deverá informar no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando for o caso. Não serão aceitos links de transferência de arquivos como WeTransfer, Dropbox, SendSpace, ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.