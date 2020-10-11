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Aos 82 anos

Assexuada? Jane Fonda revela que não faz mais sexo: 'Não tenho tempo'

Atriz de 82 anos tem dado declarações para lá de polêmicas e, agora, diz que já fez muito sexo, está velha e decidiu se 'aposentar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 15:54

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:54

A atriz Jane Fonda
A atriz Jane Fonda Crédito: Reprodução/Instagram @styleandsociety
A atriz Jane Fonda, 82, revelou que não está mais fazendo sexo. A declaração foi dada ao The Ellen DeGeneres Show deste sábado (10). Ao ser questionada pelo motivo que a deixava tão bonita, ela respondeu: "Sexo zero".
"Não tenho tempo. Estou velha e já fiz muito sexo. Eu não preciso disso agora porque estou muito ocupada", completou a artista. A atriz relembrou um comentário feito pelo ex-marido Ted Turner. "Ted sempre dizia: 'se você esperar muito, isso cresce transversalmente'. Eu acho que ele está certo. Eu não poderia fazer sexo novamente, mesmo se quisesse", brincou Fonda.
Recentemente, Fonda já tinha dado uma outra declaração semelhante. Ela revelou que tem um arrependimento em sua vida: não ter feito sexo com o cantor norte-americano Marvin Gaye (1939-1984). A revelação foi feita ao jornal The New York Times.

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"Quem eu penso sobre isso [ter feito sexo] e é um grande arrependimento é Marvin Gaye. Ele queria, e eu não fiz", disse ela. Na época ela era casada Tom Hayden com quem ficou por 17 anos.
Não é de hoje que Jane Fonda dá declarações polêmicas. Em novembro de 2019, após participar diversas vezes de manifestações nos Estados Unidos contra as mudanças climáticas. Ela disse que não tinha medo de ir presa. "Na minha cela, era apenas eu e as baratas."

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