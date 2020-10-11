Kauê Penna vence The Voice Kids e leva prêmio de R$ 250 mil

The Voice Kids: Kauê Penna vence 5ª edição Crédito: Globo/Isabella Pinheiro

Kauê Penna, 14, foi o grande vencedor da quinta edição do The Voice Kids (Globo), que terminou neste domingo (11). Ele teve 50,5% dos votos populares, superando assim Maria Eduarda Ribeiro, 14, e Paulo Gomiz, 14, e conquistando um contrato com a Universal Music e o prêmio de R$ 250 mil.

O adolescente, que era do time do técnico Carlinhos Brown , agradeceu a Deus e à sua mãe pela conquista. "Ela é minha base, quero muito agradecer a ela", afirmou ele, antes mesmo de ouvir o anúncio do vencedor, feito pelo apresentador André Marques , que chorou ao término do programa.

Na final, os três competidores retornaram ao estúdio, após três semanas de apresentações remotas, após o retorno da atração, que ficou suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Apenas Simone, da dupla com Simaria, permaneceu participando remotamente porque está grávida.

Apesar da pouca idade, Kauê, que é de São João do Meriti (RJ), começou a cantar quando ainda tinha quatro anos. "Eu batalhei muito para chegar até aqui", afirmou ele antes da final. "E estou aqui para mostrar que, independente da sua história, de onde você mora, da sua situação física ou financeira, você pode e é só batalhar."