Dia das Crianças: canais de TV e streaming fazem programação especial

O Globoplay traz a terceira temporada de "Miraculous: As Aventuras de Ladybug" para os pequenos Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças está chegando. Em tempos de pandemia em que a palavra de ordem é ficar em casa, canais de TV e plataformas de streaming preparam conteúdos especiais para a garotada ficar à vontade não só neste dia. Sim, algumas produtoras terão programação e lançamentos durante todo o mês.

Um exemplo é o Globoplay, que garante um mês inteirinho com animações, séries e filmes infantis, além de sucessos dos canais Gloob e do Gloobinho. Além do catálogo de originais que contam com produções como "Detetives do Prédio Azul (D.P.A.)", a plataforma traz lançamentos durante o mês.

A animação "Messy vai a Okido" além do desenho e o filme de "Mogli" estão entre os destaques que já entraram na plataforma. Mas tem muito mais por aí: no dia 12, o Globoplay lança a terceira temporada de "Miraculous: As Aventuras de Ladybug" e "Mega Man". "As Novas Aventuras de Peter Pan" chega no dia 16. Já "Que Monstro te Mordeu" fica disponível no dia 23 e, no 30, estreia "As Escolhas de Chuck".

A Netflix está promovendo sua Feira de Ciências para comemorar o Mês da Criança. A Estação N é uma plataforma onde as crianças aprendem ciências, história e outros assuntos a partir de séries e animações exibidas no streaming. Aproveitando o conteúdo educativo, a plataforma listou algumas produções especiais para os pequenos assistirem: "Mundo Mistério", "Carmem Sandiego" e "Nosso Planeta" são algumas opções.

Na TV, Disney Channel exibirá neste dia 12 dois filmes para a diversão dos pequenos. O primeiro é a história de Drácula, Mave, Johnny e os monstros mais queridos do mundo em "Hotel Transylvania 2", às 11h45 e 16h45, e o clássico "Matilda" que traz a história de uma criança que possui poderes mágicos, às 15h e 16h45.

A Nickelodeon reuniu alguns dos episódios favoritos de algumas das séries favoritas da garotada. Em uma maratona superespecial, com cinco horas de duração, que vai ao ar também no dia 12, a partir das 13h, na Nickelodeon, a diversão rola solta com "The Thundermans", "Bob Esponja", "The Loud House", "Dorg Van Dango" e "Danger Force".

Além da programação para o dia 12, o canal de TV Paga apresenta uma nova animação, que estreou neste sábado (10) e seguirá pelos próximos com episódios inéditos. Trata-se de "Porta do Ollie", desenho que conta a história de Ollie que vive os dilemas da adolescência enquanto precisa controlar uma dimensão inteira habitada por monstros. Isso porque sua mochila funciona como um poderoso portal, permitindo que os monstros de Monsterverse viagem para a Terra.

PARA OS PAIS

E tem programação até para os pais. Na semana das crianças, o canal Fox Life vai exibir um grande sucesso dos cinemas, sempre a partir das 17h. Entre os filmes da seleção estão histórias cheias de adrenalina, emoção e aventura que engajaram o público e lotaram as salas de exibição nos últimos 20 anos. O especial conta com o clássico Homens de Honra (2001), com Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro, o tocante Marley & Eu (2008), com Owen Wilson e Jennifer Aniston, o musical O Rei Do Show (2017), com Hugh Jackman, entre outros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS

GLOBOPLAY

A plataforma garante a alegria dos pequenos com animações, séries e filmes infantis, além de sucessos dos canais Gloob e do Gloobinho. Em sua lista, o canal destaca as cinco temporadas de "Escola de Gênios" e " Mya Go" . Doze temporadas e o filme de "D.P.A. -Detetives do Prédio Azul" , além de "Ursinhos Carinhosos" , "Onde Está o Wally?" , "Cleópatra no Espaço" , "Dragões: Pilotos de Berk", "Dragões: Defensores de Berk" e outros destaques que já estão no catálogo.



e " . Doze temporadas e o filme de , além de , , , e outros destaques que já estão no catálogo. Ainda este mês, o Globoplay traz alguns lançamentos para os pequenos: "Messy vai a Okido", no dia 2; o desenho e o filme de "Mogli", no dia 9; a 3ª temporada de "Miraculous: As Aventuras de Ladybug" e "Mega Man", no dia 12; "As Novas Aventuras de Peter Pan", no dia 16; "Que Monstro te Mordeu", no dia 23; e "As Escolhas de Chuck", no dia 30.



NETFLIX

A Netflix preparou uma feira de ciências virtual, por meio de uma plataforma virtual no site www.estacaon.com.br, com suas principais produções. Nela, famílias podem se divertir e aprender, ao mesmo tempo, com experimentos científicos e atividades imersivas. Além disso, é possível viajar pelo mundo na companhia de "Carmen Sandiego" , desvendar os mistérios do mundo com Felipe Castanhari e até se aventurar pela vastidão do universo como em "A Caminho da Lua" .



, desvendar os mistérios do mundo com e até se aventurar pela vastidão do universo como em . Além da feira, o Netflix selecionou uma programação educativa para a criançada aprender e se divertir com títulos de sua plataforma de streaming. Entre as sugestões estão: "Mundo Mistério", "Carmen Sandiego", "Nosso Planeta", "A Terra à Noite", "O Lab da Emily", "Quem Foi? A Série" e "Eu e o Universo".



DISNEY CHANNEL

No dia 12, o Disney Channel exibirá a história de Drácula, Mave, Johnny e os monstros mais queridos do mundo em "Hotel Transylvania 2", às 11h45 e 16h45, e o clássico "Matilda" que traz a história de uma criança que possui poderes mágicos, às 15h e 16h45.



DISNEY JUNIOR

No dia 12, o Disney Junior exibirá o filme "Olly, o Submarino  O Resgate do Polvo", às 11h30, e a criançada poderá assistir também os melhores episódios das séries "TOTS  Serviço de Entrega de Filhotes", "Bluey", "Muppet Babies", "Mickey Mouse: Mix de Aventuras" e "Doutora Brinquedos  O Melhor dos Safáris: Deslumbre" em uma maratona das 13h às 18h.



DISNEY XD

No dia 12, o Disney XD contará com episódios especiais de "Ducktales" e "Phineas e Ferb", com a exibição de "Ducktales  Os Caçadores de Aventuras: Woo-oo!", às 08h e 16h; "Ducktales  Os Caçadores de Aventuras: A Guerra das Sombras da Maga Patológica", às 09h e 17h; "Phineas e Ferb Salvam o Verão", às 11h; "Phineas e Ferb: Último Dia de Verão", às 12h e 19h30; "Phineas e Ferb: Os Arquivos O.S.U.S.B.", às 13h00 e 22h00, e "Phineas e Ferb: A Noite dos Farmacêuticos Vivos", às 14h00 e 23h00.



NAT GEO KIDS

No dia 12, o Nat Geo Kids vai exibir "Os Smurfs", às 12h e 19h15; "Blinky Bill O Filme", às 13h30; "Kikoriki: A Lenda do Dragão Dourado", às 15h; "Space Dogs", às 16h35, e "A Monsterous Holiday", às 17h50.



NICKELODEON

O canal estreia neste mês "Porta do Ollie" , com episódios inéditos todos os sábados às 16h . Inspirada no curta "Monster Pack", a animação conta a história de Ollie que vive os dilemas da adolescência enquanto precisa controlar uma dimensão inteira habitada por monstros. Isso porque sua mochila funciona como um poderoso portal, permitindo que os monstros de Monsterverse viagem para a Terra.



, com episódios inéditos . Inspirada no curta "Monster Pack", a animação conta a história de Ollie que vive os dilemas da adolescência enquanto precisa controlar uma dimensão inteira habitada por monstros. Isso porque sua mochila funciona como um poderoso portal, permitindo que os monstros de Monsterverse viagem para a Terra. Além disso, no dia 12, o Nickelodeon vai exibir uma maratona, com cinco horas de duração, que vai ao ar a partir das 13h. A diversão rola solta com "The Thundermans", "Bob Esponja", "The Loud House", "Dorg Van Dango" e "Danger Force".



Animação "Portal do Ollie", da Nickelodeon Crédito: Divulgação/Nickelodeon

FX BRASIL

No feriado do dia 12, o FX Brasil fez uma seleção de clássicos do cinema para quem vai curtir a data em casa. "Os Caça Fantasmas", "Edward Mãos de Tesoura", "Indiana Jones", "Um Tira da Pesada", "MIB: Homens de Preto" e "Titanic" são alguns dos longas para animar pais e filhos.

