'Sou gay desde criança', declara ator de 'O Crush Perfeito', da Netflix

Gay assumido e militante da causa, o jovem de São Paulo luta para que todos possam se expressar como realmente é. Já vi muitas histórias de garotos que já deixaram de dançar ou seguir um sonho por bloqueio dos pais, por dizerem que era coisa de menina. Mas eu tive uma infância muito feliz e sempre soube da minha sexualidade. Não tinha essa de me fazer parar de brincar com coisas consideradas de meninas, avalia.