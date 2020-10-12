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Sobre educação sexual

'Sou gay desde criança', declara ator de 'O Crush Perfeito', da Netflix

O ator Leandro Gomez já declarou em outras entrevistas que o amor e apoio dos pais foi fundamental para assumir sua sexualidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 15:40

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:40

O ator Leandro Gomez
O ator Leandro Gomez Crédito: Reprodução/Instagram @leandrogomez
No Dia das Crianças, o ator de O Crush Perfeito, da Netflix, Leandro Gomez, abriu o baú de fotos da infância no Instagram, mas o que chamou a atenção dos fãs foram as suas poses de modelo desde os 3 anos de idade. Eu sempre soube que era gay, e acho que minha família também e nunca me repreenderam por desconfiar de algo. Queria que todos tivessem essa sorte, diz.
"Eu já era gay desde sempre, gente. Essas fotos comprovam isso", brinca.
Gay assumido e militante da causa, o jovem de São Paulo luta para que todos possam se expressar como realmente é. Já vi muitas histórias de garotos que já deixaram de dançar ou seguir um sonho por bloqueio dos pais, por dizerem que era coisa de menina. Mas eu tive uma infância muito feliz e sempre soube da minha sexualidade. Não tinha essa de me fazer parar de brincar com coisas consideradas de meninas, avalia.

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O ator já declarou em outras entrevistas que o amor e apoio dos pais foi fundamental para assumir sua sexualidade. Ter o apoio dos meus pais foi algo extraordinário, me ajudou a entender muita coisa. Acredito que nunca estive no armário, sempre soube que gostava de meninos, termina.
O ator Leandro Gomez, de
O ator Leandro Gomez, de "O Crush Perfeito", da Netflix, abre o baú de fotos no Dia das Crianças 2020 para falar de sexualidade Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação
O ator Leandro Gomez, de
O ator Leandro Gomez, de "O Crush Perfeito", da Netflix, abre o baú de fotos no Dia das Crianças 2020 para falar de sexualidade Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

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