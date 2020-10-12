Flordelis exibe tornozeleira eletrônica: 'Não comprova nada'

A deputada federal Flordelis decidiu exibir a tornozeleira eletrônica que a Justiça obrigou a usá-la em culto que fez neste domingo (11) em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Durante um momento de pregação, a cantora gospel levantou o vestido, pediu que filmassem o equipamento e cantou: "Isso não comprova nada".
Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em uma noite, na porta da casa dos dois, quando ele foi morto a tiros.
A decisão do uso da tornozeleira foi da juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A magistrada acolheu um pedido do Ministério Público.