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Flordelis exibe tornozeleira eletrônica: 'Não comprova nada'

Deputada federal foi obrigada pela Justiça a instalar o dispositivo, mas aproveitou e usou o item durante culto para defender a própria inocência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 16:28

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:28

Flordelis exibe tornozeleira eletrônica:
Flordelis exibe tornozeleira eletrônica: "Não comprova nada" Crédito: Reprodução/Instagram @flordeliscantora/Montagem A GAZETA
A deputada federal Flordelis decidiu exibir a tornozeleira eletrônica que a Justiça obrigou a usá-la em culto que fez neste domingo (11) em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Durante um momento de pregação, a cantora gospel levantou o vestido, pediu que filmassem o equipamento e cantou: "Isso não comprova nada". 

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Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em uma noite, na porta da casa dos dois, quando ele foi morto a tiros. 

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A decisão do uso da tornozeleira foi da juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A magistrada acolheu um pedido do Ministério Público.
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Flordelis mostra tornozeleira eletrônica durante culto: Isso não comprava nada

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