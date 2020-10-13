Silva anuncia perfil em site famoso por conteúdo pornô e fãs enlouquecem: 'A cor é rosa'

A postagem foi feita na última segunda (12) e, mesmo sem publicações no endereço pornô, o artista capixaba já deixou os fãs em polvorosa, que brincaram e fizeram até propostas com a situação inusitada.
"Precisamos bater esses preços, pacotes especiais, promoções...", brincou um. E Silva respondeu: "Quero ajuda no casting". "Esperando as postagens para ver se a cor é rosa mesmo", indagou outro. "Jogada de marketing para música nova ou CD novo? Porque já está na hora, não é?", reclamou um fã.
A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor, via mensagens, para confirmar se Silva irá ou não abastecer o novo perfil na noite desta segunda (12), mas não recebeu retorno sobre a demanda enviada.