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Silva anuncia perfil em site famoso por conteúdo pornô e fãs enlouquecem: 'A cor é rosa'

Cantor capixaba divulgou link do que seria seu perfil no OnlyFans, famoso site adulto em que internautas pagam por conteúdos pornográficos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 08:31

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:31

O cantor Silva
O cantor Silva Crédito: Reprodução/Instagram @silva
Lúcio Silva de Souza, o cantor Silva, de 32 anos, causou na web ao divulgar no Twitter o perfil de sua conta no OnlyFans, famoso site adulto que tem atraído cada vez mais famosos. 
A postagem foi feita na última segunda (12) e, mesmo sem publicações no endereço pornô, o artista capixaba já deixou os fãs em polvorosa, que brincaram e fizeram até propostas com a situação inusitada. 
Silva anuncia perfil em site pornô e fãs enlouquecem:
Silva anuncia perfil em site pornô e fãs enlouquecem: "A cor é rosa" Crédito: Reprodução/OnlyFans

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"Precisamos bater esses preços, pacotes especiais, promoções...", brincou um. E Silva respondeu: "Quero ajuda no casting". "Esperando as postagens para ver se a cor é rosa mesmo", indagou outro. "Jogada de marketing para música nova ou CD novo? Porque já está na hora, não é?", reclamou um fã. 
A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor, via mensagens, para confirmar se Silva irá ou não abastecer o novo perfil na noite desta segunda (12), mas não recebeu retorno sobre a demanda enviada. 

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