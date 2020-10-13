Silva anuncia perfil em site famoso por conteúdo pornô e fãs enlouquecem: 'A cor é rosa'

O cantor Silva Crédito: Reprodução/Instagram @silva

Lúcio Silva de Souza, o cantor Silva , de 32 anos, causou na web ao divulgar no Twitter o perfil de sua conta no OnlyFans , famoso site adulto que tem atraído cada vez mais famosos.

A postagem foi feita na última segunda (12) e, mesmo sem publicações no endereço pornô, o artista capixaba já deixou os fãs em polvorosa, que brincaram e fizeram até propostas com a situação inusitada.

Silva anuncia perfil em site pornô e fãs enlouquecem: "A cor é rosa" Crédito: Reprodução/OnlyFans

"Precisamos bater esses preços, pacotes especiais, promoções...", brincou um. E Silva respondeu: "Quero ajuda no casting". "Esperando as postagens para ver se a cor é rosa mesmo", indagou outro. "Jogada de marketing para música nova ou CD novo? Porque já está na hora, não é?", reclamou um fã.