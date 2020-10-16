Polícia conclui inquérito contra acusado de arrastar cachorro até a morte

Manoel Batista Junior foi indiciado por maus-tratos, com o agravante do animal ter morrido Crédito: TV Gazeta Norte

A Polícia Civil concluiu o inquérito de investigação contra o homem de 32 anos que amarrou um cachorro em um carro e arrastou o animal até a morte . O caso aconteceu na cidade de Jaguaré, no Norte do Estado, na última segunda-feira (12). De acordo com o delegado Leonardo Malacarne, titular da Delegacia Regional de São Mateus, o acusado Manoel Batista dos Santos Júnior foi indiciado por maus-tratos, com o agravante do animal ter morrido.

Segundo o delegado, o homem continua preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Manoel Batista dos Santos Júnior pode ser condenado de 2 a 5 anos de prisão. Com as investigações encerradas, o inquérito foi encaminhado para a Justiça.

Em todos os crimes que a gente apura, quando há a participação popular, com esse engajamento que teve, com essa comoção, sempre as investigações são muito melhor realizadas e o inquérito é sempre concluído mais rapidamente, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime afirmou que mora na cidade de São Mateus, e chegou à cidade no último sábado (10). No depoimento, ele relatou que na noite dessa segunda-feira (12) saiu da casa onde estava e viu o cachorro em frente ao veículo que ele costuma usar, de propriedade da mãe do acusado. Manoel reafirmou à polícia que, aparentemente, o animal estava doente "como se estivesse agonizando ou com fome". Diante dessa situação, disse em depoimento que seria melhor sacrificar o cachorro.

Ele pegou uma corda de varal que tinha no veículo para amarrar o animal ao para-choque traseiro do carro. Segundo o acusado, ele arrastou o cão por cerca de 100 metros. Logo depois desamarrou o cachorro, deixando-o do lado do meio-fio. Depois do crime, ele retornou à casa dos amigos.

À polícia, Manoel disse ainda que não é usuário de drogas e que toma remédio controlado para tratamento de bipolaridade. Após depoimento e autuação em flagrante, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. O acusado teve a prisão provisória convertida em prisão preventiva na última quarta-feira (14)

CRIME FOI FLAGRADO POR CÂMERAS

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O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12) e foi flagrado por câmeras de segurança na Rua Terezinha de Prá Trevisan, no Centro de Jaguaré. Nas imagens que mostram a ação, é possível ver o carro passando em alta velocidade com o animal amarrado por uma corda na parte traseira.

As imagens mostram quando o veículo modelo Honda HR-V, de cor prata, de placas PPO 4635, estaciona em frente a uma residência. Na sequência, o motorista sai do automóvel para conferir se o animal arrastado estava morto. O condutor salta sobre o animal, vai em direção à porta do carona e pega um objeto para cortar a corda que estava amarrada no pescoço do cão.

Após cortar a corda que prendia o cachorro ao carro, o motorista retorna ao veículo, pula novamente por cima do animal e assume a direção, deixando para trás o cão morto no meio da rua.

CACHORRO ERA CONHECIDO NO CENTRO DA CIDADE

A Associação Amigos de Pelo, grupo de voluntários que atua na proteção de animais abandonados em Jaguaré, foi quem registrou a ocorrência na polícia. A presidente da entidade, Suely Izabel Dalvi, destacou que o cão vivia nas ruas do município e era conhecido por algumas pessoas que transitavam pelo Centro . Ele era conhecido, mas não tinha nome. São vários cachorros na mesma situação, disse ela, emocionada. Suely Izabel Dalvi, destacou que voluntários tinham a iniciativa de disponibilizar água e ração para os animais que viviam nas ruas se alimentarem e todos os dias o cachorro era visto comendo.