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Crime em Jaguaré

Acusado de arrastar cachorro tem prisão preventiva decretada no ES

Manoel Batista dos Santos Júnior, 32 anos, passou por audiência de custódia no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde segue detido

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 17:24
Manoel Batista Júnior
Manoel Batista dos Santos Júnior saindo da Delegacia de Jaguaré  Crédito: TV Gazeta Norte
O acusado de ter amarrado um cachorro ao carro e ter arrastado o animal até a morte pelas rua de Jaguaré, Norte do Estado,  teve a prisão preventiva decretada na tarde desta quarta-feira (14). Manoel Batista dos Santos Júnior, 32 anos, passou por audiência de custódia no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde segue detido. A informação foi confirmada pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
O acusado foi autuado em flagrante por maus-tratos aos animais. Para esse crime, a pena é de dois a cinco anos de prisão e não cabe fiança.
Acusado de arrastar cachorro tem prisão preventiva decretada no ES
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem segue preso na unidade no Norte do Estado.

DECISÃO JUDICIAL

Em sua decisão, o juiz Leandro Cunha Bernardes da Silveira avaliou que a conduta do acusado foi cruel e intolerável e afronta a vida em sociedade.
Demonstra-se, para dizer o mínimo, intoleravelmente cruel, chocante e abjeta [conduta]. É, com efeito, indefectível deixar de extrair das referidas imagens a presença de um grau de perversidade tão intenso e despropositado a ponto de afrontar gravemente às mais basilares premissas da vida em sociedade". 
Além disso, o juiz destacou que se fosse liberado, o homem poderia sofrer com retaliações.
 Tenho que a soltura do custodiado poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal

RELEMBRE O CASO 

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (12) e foi flagrado por câmeras de segurança. Na terça (13), Manoel Batista foi preso e autuado em flagrante por maus-tratos aos animais.
Nas imagens que mostram a ação, é possível ver o carro dele passando em alta velocidade com o animal amarrado por uma corda na parte traseira. Depois, ele corta a corda e abandona o corpo do cachorro no chão.
Após ser detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus, município vizinho a Jaguaré, ele prestou depoimento.

LEI MAIS DURA 

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítima s desse tipo de crime.
A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa.

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A lei sancionada também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais.

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