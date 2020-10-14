Manoel Batista Júnior na Delegacia de Jaguaré Crédito: TV Gazeta Norte

Foi um depoimento bem rápido. Ele não esboçou remorso. Estava bastante nervoso e preocupado, relatou o delegado em entrevista para TV Gazeta.

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Your browser does not support the audio element. Delegado diz que acusado de arrastar cão em Jaguaré não esboçou remorso

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CACHORRO ERA CONHECIDO NO CENTRO DA CIDADE

A Associação Amigos de Pelo, grupo de voluntários que atua na proteção de animais abandonados em Jaguaré, foi quem registrou a ocorrência na polícia. A presidente da entidade, Suely Izabel Dalvi, destacou que o cão vivia nas ruas do município e era conhecido por algumas pessoas que transitavam pelo Centro . Ele era conhecido, mas não tinha nome. São vários cachorros na mesma situação, disse ela emocionada.

Animal foi arrastado até a morte em Jaguaré Crédito: Priscila Rios

LEI MAIS DURA

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.

A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa.