Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele durante a manhã do dia 23 de janeiro deste ano Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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Alegando sigilo entre médico e paciente, a Polícia Militar nunca revelou por qual problema de saúde o sargento está afastado. Por nota, apenas informou que "o militar passou por avaliação médica e a licença foi renovada por mais 60 dias" e que ele "está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar de rito sumário, em andamento na Corregedoria da Polícia Militar".

Your browser does not support the audio element. Recebendo salário, PM que bateu em frentista no ES recebe 4ª licença médica

Pago com dinheiro público, o valor já soma mais de R$ 50 mil, conforme informações disponíveis no Durante todo o período em que não tem trabalhado devido às licenças médicas, o sargento Clemilson Silva de Freitas segue recebendo o salário., conforme informações disponíveis no Portal da Transparência do governo do Estado . Vale ressaltar que esse é um direito previsto em lei.

VÍTIMA: OITO MESES DE ESPERA E IMPUNIDADE

O frentista Joelcio Rodrigues só conseguiu denunciar o policial na Corregedoria da PM depois de quatro tentativas Crédito: Larissa Avilez

A primeira audiência sobre a atitude criminosa do sargento da PM está marcada apenas para o próximo dia 24 de novembro  quando o crime já terá completado dez meses. Nos autos, Clemilson Silva de Freitas responde por três crimes: lesão leve, injúria real e ameaça , todos passíveis de detenção.

AGRESSÕES POR CAUSA DE "ATENDIMENTO RUIM"

Na manhã do dia 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou para trabalhar no posto de combustível localizado da Praia de Itaparica e foi surpreendido pela presença do policial  que o esperava e teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações por causa de um atendimento "ruim" prestado na noite anterior.