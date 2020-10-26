PM que deu tapa em adolescente no ES doa bebedouro e escapa de processo

Sargento agride adolescente em 2018 Crédito: Internauta

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , houve parecer do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para decretar a extinção da punibilidade do sargento, tendo em vista que ele aceitou e cumpriu a transação penal, proposta pelo Ministério Público. "O juiz decretou, aceitando o acordo", informou. Neste sentido, de acordo com o TJES, o juiz afirmou que foram cumpridos os termos da transação proposta e que o MPES foi favorável à extinção do caso. Nos termos da decisão consta o seguinte trecho:

"Compulsando os autos, denota-se às fls. 175-178 que o autor do fato ISAIAS SEGADES DE SOUZA cumpriu a transação penal proposta pelo Ministério Público Estadual. Em parecer de fl. 179, o Parquet requer que seja homologada a transação penal por sentença, com a consequente extinção de punibilidade do referido autor do fato".

Acionado o advogado Roberto Gotardo Moreira, foi informado que não haverá manifestação da defesa do sargento sobre a decisão.

Demandado pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (26), o Ministério Público Estadual se manifestou por volta das 19h de terça-feira (27), informando que, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Serra, foi oferecida transação penal ao suposto autor nos termos da legislação em vigor.

RELEMBRE O CASO

A agressão foi registrada por passageiros que estavam dentro de um ônibus e causou revolta. A jovem e o homem seguiam pela avenida quando o carro em que estavam colidiu com o carro do PM. A batida gerou muita discussão e, em um dado momento, após levar um tapa da adolescente no peito, o PM revidou, batendo no rosto dela.