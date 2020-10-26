Vândalos fazem quebra-quebra dentro de igreja em Linhares

Uma igreja católica foi atacada por vândalos na madrugada desta segunda-feira (26), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na Paróquia João Paulo II, no bairro São José. De acordo com membros da igreja, quatro invasores pularam um muro, usaram uma pedra para quebrar a janela e entrar no templo. Duas salas ficaram totalmente reviradas.
As duas caixas onde os fiéis depositam o dinheiro de ofertas durante as missas estavam quebradas. A suspeita é que os invasores estavam em busca de dinheiro, mas não havia nenhuma quantia guardada na paróquia.
A igreja possui quatro câmeras de videomonitoramento, mas os equipamentos da sala de segurança foram quebrados pelos vândalos. Dois sensores de presença instalados na parede também foram destruídos. Membros da paróquia registraram o boletim da ocorrência informando os estragos. A Polícia Civil comunicou que está investigando o caso.