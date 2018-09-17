Sargento que deu tapa na cara de adolescente não será afastado

Coronel Alessandro Juffo, corregedor da Polícia Militar Crédito: Victor Muniz

Segundo o corregedor e coronel Alessandro Juffo, Isaías compareceu espontaneamente para comentar o caso. Mesmo com o vídeo mostrando a agressão do PM contra a adolescente e contra o pai dela, o empresário Odorico Coelho, de 50 anos , o corregedor declarou que é necessário esperar para saber se alguma ação será tomada contra o sargento.

Isso é objeto de investigação por parte da PM. As testemunhas serão ouvidas, os agentes da guarda municipal também e as imagens serão juntadas. Somente no final da apuração vamos saber, de fato, o que ocorreu. Não concordamos com violência por parte de nossos militares e, se tiver excesso, em momento oportuno ele vai receber a sanção, ponderou.

Segundo o coronel, Isaías contou que voltava para casa após 12 horas de trabalho. Ele afirmou que foi fechado por Odorico, que levava a filha para fazer uma prova de simulado para o Ifes. Ao tentar fazer uma verbalização, ele disse que foi xingado, destratado e desacatado. A filha do condutor também falou uma série de ofensas. Ele disse que deu voz de prisão, que não foi aceita. A versão do policial é essa, tanto que o pai foi preso e a adolescente apreendida em flagrante, afirmou.

Ao ser questionado sobre o que achava do tapa dado pelo policial no rosto da adolescente de 14 anos - visto claramente no vídeo - o coronel disse novamente que é necessário investigar primeiro.

É uma adolescente em prática de ato infracional. O que levou ele a agir dessa maneira somente a investigação dará a resposta. Não é possível dar a solução do caso hoje. Se não a gente não faria a investigação, frisou.

ARMA EM PUNHO

Sobre a alegação do pai da menina de que o sargento saía com a arma em punho após a batida do carro, o coronel afirmou que, de acordo com a versão do policial, a reação é normal. Ele conta que sofreu uma fechada e estava armado e fardado. É normal fazer essa primeira abordagem com a arma em punho porque não se sabe a intenção do condutor, destacou.

A investigação demora entre 30 e 40 dias, de acordo com o corregedor. As versões são conflitantes e apenas a investigação vai trazer a verdade real, ressaltou o coronel. Dos 50 anos de idade, Isaías tem 28 anos de carreira na Polícia Militar.

É UMA VERGONHA, AFIRMA EMPRESÁRIO

O empresário Odorico Coelho, de 50 anos, pai da adolescente, recebeu com indignação a informação de que o sargento continuará trabalhando, mesmo após o acontecido.

Eu acho uma vergonha. É uma afronta não só a mim, mas à sociedade. Nada aconteceu e a corregedoria só serve para isso mesmo, deixar na impunidade os policiais. Quando alguém faz algo em uma empresa é demitido ou punido. E quando um policial comete algo não acontece nada, declarou.