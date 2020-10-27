Frentista agredido por PM no ES: 'Se fosse o contrário, eu estaria preso'

Joelcio Rodrigues, na época das agressões, no posto da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A Gazeta nesta terça-feira (27), a fala se deu no mesmo dia em que o sargento da PM Clemilson Silva de Freitas Dita durante uma entrevista paranesta terça-feira (27), a fala se deu no mesmo dia em que o sargento da PM Clemilson Silva de Freitas recebeu a quarta licença médica consecutiva, permanecendo afastado do trabalho até o final de dezembro, recebendo o salário normalmente  o que é previsto em lei.

"Ao lado de pessoas do bem, parece que a Justiça no Brasil age de forma muito lenta. Eu fui agredido em janeiro. Estamos em outubro, e até agora não tem nada resolvido" Joelcio Rodrigues dos Santos - Frentista que foi vítima das agressões

Frentista Joelcio Rodrigues conseguiu fazer denúncia na Corregedoria da PM após quatro tentativas Crédito: Larissa Avilez

Enquanto isso, o frentista acabou sendo transferido de posto de combustíveis e mudou de casa, seguindo conselhos de amigos, colegas de trabalho e familiares. Tudo por medo e em busca de mais segurança para ele, a esposa e as duas filhas do casal. "Não tem como saber o que se passa na cabeça dele (policial)", explicou Joelcio.

"É difícil até de falar. Eu tive que sair de um emprego que estava há três anos, para passar a ganhar menos. Já ele, que cometeu um erro grave desse, está recebendo normalmente. É revoltante. Eu é que tive que me adaptar" Joelcio Rodrigues dos Santos - Frentista que foi vítima das agressões

Com o sentimento de mudança forçada, o frentista garante que preferia a vida de antes. "Eu trabalho mais longe, gasto mais combustível para chegar até lá e meu salário ficou menor. Deixei amigos de três anos no outro posto. Se pudesse escolher, teria permanecido por lá", revelou.

Porém, como não é possível mudar o passado, ele espera que "a Justiça seja feita" e que o policial "pague pelo erro que cometeu". "O que ele fez é muito grave. É um funcionário totalmente despreparado. Sabendo o que ele fez e que está impune, ele pode fazer até pior com outras pessoas. Ele não pode estar livre nas ruas", afirmou.

RELEMBRE O CASO: TRÊS CRIMES POR CAUSA DE "ATENDIMENTO RUIM"

Em 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos chegou de manhã para trabalhar em um posto de combustível localizado da Praia de Itaparica, em Vila Velha , e foi surpreendido pela presença do policial  que o esperava e teria voltado ao estabelecimento para tirar satisfações por causa de um atendimento "ruim" prestado na noite anterior.

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Segundo a vítima, os xingamentos e as ameaças do sargento começaram depois do pedido para que ele e a mulher descessem da moto para que o abastecimento fosse feito. Ato que é de praxe do local, por motivos de segurança. No outro dia, assim que bati o ponto, ele veio atrás, perguntou se eu lembrava dele e começou a me bater, contou Joelcio, na época.