Polícia avalia em R$ 1 milhão total de droga apreendida no Bairro da Penha

As drogas apreendidas pela Polícia Civil durante operação no Bairro da Penha nesta terça (27) tem valor estimado de R$ 1 milhão Crédito: Daniel Pasti

Além do crack, a polícia ainda apreendeu cerca de 600 gramas de cocaína pura, que os agentes acreditam que serviria para ser misturada e comercializada. Também foram encontrados um fuzil calibre .55 e uma pistola, além de um revólver falso e R$ 19 mil em dinheiro. Seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo que um deles era foragido da Justiça desde fevereiro deste ano.

Polícia civil e Guarda Nacional prendem suspeitos e apreendem drogas no Bairro da Penha Crédito: Vitor Jubini

No local onde foram realizadas as apreensões, a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) acredita que funcionava uma central de comunicação do tráfico de drogas. Isso porque os agentes apreenderam também vários rádios comunicadores em posse dos traficantes, além de encontrarem várias caixas vazias de rádios.

"Foram apreendidas várias caixas vazias de rádios comunicadores novos, alguns rádios comunicadores e muitas bases para esses rádios. A gente sabe que essa associação criminosa se comunica através desses rádios, então conseguem mandar mensagens para informar que a polícia está se aproximando e pra tentar fugir da ação. Por isso seria uma central, porque ali pode ser o local no qual eles distribuem esses equipamentos", disse.

Polícia faz operação no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (27) Crédito: Vitor Jubini

ORDEM PARA MENOR ATIRAR

Rhaiana Bremenkamp afirmou, inclusive, que os agentes puderam ouvir através dos rádios o momento em que os traficantes deram ordens para que menores atirassem contra a polícia durante a operação. Ainda segundo a delegada, isso foi uma tentativa de paralisar a operação, mas a polícia seguiu no local e ninguém ficou ferido.

"A equipe estava praticamente no alto do morro e, a partir do momento que a equipe se aproxima de um alvo com um grande valor, ou um foragido da Justiça, eles têm esse tipo de ação para tentar afastar a polícia. A equipe conseguiu ouvir o momento em que eles determinaram que principalmente menores atirassem contra os policiais para nos fazer descer do morro", afirmou.