Polícia avalia em R$ 1 milhão total de droga apreendida no Bairro da Penha

A Polícia Civil estima que os 43 quilos de crack apreendidos durante operação no Bairro da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (27) tenham valor de aproximadamente R$ 1 milhão. Os agentes envolvidos na operação calculam que cada quilograma de crack produza 4 mil pedras e, portanto, seriam cerca de 172 mil pedras de crack produzidas a partir do material apreendido.
Além do crack, a polícia ainda apreendeu cerca de 600 gramas de cocaína pura, que os agentes acreditam que serviria para ser misturada e comercializada. Também foram encontrados um fuzil calibre .55 e uma pistola, além de um revólver falso e R$ 19 mil em dinheiro. Seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo que um deles era foragido da Justiça desde fevereiro deste ano.
No local onde foram realizadas as apreensões, a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) acredita que funcionava uma central de comunicação do tráfico de drogas. Isso porque os agentes apreenderam também vários rádios comunicadores em posse dos traficantes, além de encontrarem várias caixas vazias de rádios.
"Foram apreendidas várias caixas vazias de rádios comunicadores novos, alguns rádios comunicadores e muitas bases para esses rádios. A gente sabe que essa associação criminosa se comunica através desses rádios, então conseguem mandar mensagens para informar que a polícia está se aproximando e pra tentar fugir da ação. Por isso seria uma central, porque ali pode ser o local no qual eles distribuem esses equipamentos", disse.
ORDEM PARA MENOR ATIRAR
Rhaiana Bremenkamp afirmou, inclusive, que os agentes puderam ouvir através dos rádios o momento em que os traficantes deram ordens para que menores atirassem contra a polícia durante a operação. Ainda segundo a delegada, isso foi uma tentativa de paralisar a operação, mas a polícia seguiu no local e ninguém ficou ferido.
"A equipe estava praticamente no alto do morro e, a partir do momento que a equipe se aproxima de um alvo com um grande valor, ou um foragido da Justiça, eles têm esse tipo de ação para tentar afastar a polícia. A equipe conseguiu ouvir o momento em que eles determinaram que principalmente menores atirassem contra os policiais para nos fazer descer do morro", afirmou.