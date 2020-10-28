Empresário preso com PM no ES tinha apelido inspirado em 'La Casa de Papel'

O empresário preso pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) em operação nesta terça-feira (27), que culminou também na prisão de um tenente da reserva da Polícia Militar, era conhecido por Professor não por ser um docente, mas pela referência à famosa série espanhola La Casa de Papel. De acordo com a Polícia Civil, ele se autointitulava com o apelido e era conhecido por outras pessoas pelo codinome, utilizando, inclusive, a foto do personagem em um aplicativo de mensagens. O empresário, segundo informações da TV Gazeta, é Alexandre Olmo.
Ele utilizava no aplicativo de mensagens uma foto do seriado Casa de Papel e era conhecido pelos traficantes como 'Professor'. Ele se autointitulava assim e as pessoas os conhecem dessa maneira, explicou o delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc.
A operação foi denominada Casa de Papel por este motivo. Além do empresário e do tenente da reserva da Polícia Militar, foi presa uma mulher de 30 anos, enteada do tenente. Deflagrada na tarde desta terça-feira (27), a ação cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco alvos, nas cidades de Guarapari, Cariacica e Vila Velha.
Foram apreendidos 230 kg de maconha na carroceria do carro do tenente da PM em Vila Velha; 1 kg de haxixe em um carro do empresário que estava em frente ao estabelecimento dele, em Cariacica; R$ 80 mil reais em espécie, sendo R$ 69 mil com o empresário; duas armas de fogo, uma com o militar e outra com o empresário; um caderno de anotações do tráfico, balanças de precisão e uma anotação que teria sido enviada de dentro de um presídio, localizadas em um endereço do militar em Vila Velha, onde estava a enteada dele.
O ESQUEMA
De acordo com as investigações, o empresário conhecido como Professor comprava a droga de fora e vendia para pessoas em toda a Grande Vitória, especialmente em Guarapari e Vila Velha. Ele mantinha contato com os clientes por aplicativos de mensagens, marcava o encontro, recebia o dinheiro e logo depois o tenente realizava a entrega da droga. De acordo com o delegado, as drogas vendidas e entregues variavam entre pequenas e grandes quantidades.
A polícia também apura a suspeita de que o empresário utilizava a distribuidora de bebidas para lavagem de dinheiro. A praxe do tráfico de drogas é utilizar de empresas para lavar o dinheiro do tráfico. A partir do momento que conseguimos identificar as empresas, isso é encaminhado ao juízo para tomarmos as medidas cabíveis. Mas, essa empresa, o empresário foi encontrado com quase R$ 70 mil reais em espécie, sem origem, contou.
As investigações da Denarc foram iniciadas há cerca de três meses. Segundo a polícia, existe a suspeita da participação de outros integrantes na organização criminosa, o que será apurado pelos agentes. Temos informações do envolvimento de traficantes conhecidos pela polícia. Mas, as informações serão aprofundadas para que possamos prender os integrantes dessa organização, destacou.
Nenhum dos presos tinha passagem pela polícia. O tenente da reserva da Polícia Militar e o empresário foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já a enteada do militar vai responder somente por associação ao tráfico. O tenente está preso no Quartel da Polícia Militar, o empresário foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e a enteada do militar foi para o presídio feminino.
PRISÃO DE PM
A Polícia Militar não informou, mas a reportagem de A Gazeta apurou que o militar preso na operação se trata do tenente da reserva Ercílio Silva da Rocha, de 53 anos. O oficial atuou na corporação por 32 anos, segundo a polícia.
De acordo com o delegado Alexandre Falcão, o militar foi contratado para armazenar e fazer a entrega da droga por um valor de R$ 5 mil. O militar da reserva confirma que foi contratado para armazenar e realizar a distribuição dessa droga, e que para isso receberia a quantia de R$ 5 mil reais para armazenar, sem aprofundar por qual período, afirmou.
A Corregedoria da Polícia Militar informou que vai instaurar um procedimento administrativo apuratório assim que receber toda a documentação da Polícia Civil referente ao fato. A prisão do tenente da reserva remunerada foi acompanhada por um oficial de serviço da PM. O tenente está no presídio da corporação.