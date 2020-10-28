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Tráfico de drogas

Empresário preso com PM no ES tinha apelido inspirado em 'La Casa de Papel'

'Professor' era como se autointitulava o empresário preso com tenente da PM pela Polícia Civil em Vila Velha nesta terça-feira (27). Em aplicativos de mensagens ele utilizava até a foto do personagem da famosa série espanhola

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 14:34
Série
Empresário se autointitulava "Professor" (foto), inclusive utilizando imagens do personagem em aplicativos de mensagens.  Crédito: Tamara Arranz Ramos/Netflix
O empresário preso pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) em operação nesta terça-feira (27), que culminou também na prisão de um tenente da reserva da Polícia Militar, era conhecido por Professor  não por ser um docente, mas pela referência à famosa série espanhola La Casa de Papel. De acordo com a Polícia Civil, ele se autointitulava com o apelido e era conhecido por outras pessoas pelo codinome, utilizando, inclusive, a foto do personagem em um aplicativo de mensagens. O empresário, segundo informações da TV Gazeta, é Alexandre Olmo.
Ele utilizava no aplicativo de mensagens uma foto do seriado Casa de Papel e era conhecido pelos traficantes como 'Professor'. Ele se autointitulava assim e as pessoas os conhecem dessa maneira, explicou o delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc.
A operação foi denominada Casa de Papel por este motivo. Além do empresário e do tenente da reserva da Polícia Militar, foi presa uma mulher de 30 anos, enteada do tenente. Deflagrada na tarde desta terça-feira (27), a ação cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco alvos, nas cidades de Guarapari, Cariacica e Vila Velha.

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O ESQUEMA

De acordo com as investigações, o empresário conhecido como Professor comprava a droga de fora e vendia para pessoas em toda a Grande Vitória, especialmente em Guarapari e Vila Velha. Ele mantinha contato com os clientes por aplicativos de mensagens, marcava o encontro, recebia o dinheiro e logo depois o tenente realizava a entrega da droga. De acordo com o delegado, as drogas vendidas e entregues variavam entre pequenas e grandes quantidades.
A polícia também apura a suspeita de que o empresário utilizava a distribuidora de bebidas para lavagem de dinheiro. A praxe do tráfico de drogas é utilizar de empresas para lavar o dinheiro do tráfico. A partir do momento que conseguimos identificar as empresas, isso é encaminhado ao juízo para tomarmos as medidas cabíveis. Mas, essa empresa, o empresário foi encontrado com quase R$ 70 mil reais em espécie, sem origem, contou.
Delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc
Delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc Crédito: José Carlos Schaeffer
As investigações da Denarc foram iniciadas há cerca de três meses. Segundo a polícia, existe a suspeita da participação de outros integrantes na organização criminosa, o que será apurado pelos agentes. Temos informações do envolvimento de traficantes conhecidos pela polícia. Mas, as informações serão aprofundadas para que possamos prender os integrantes dessa organização, destacou.
Nenhum dos presos tinha passagem pela polícia. O tenente da reserva da Polícia Militar e o empresário foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já a enteada do militar vai responder somente por associação ao tráfico. O tenente está preso no Quartel da Polícia Militar, o empresário foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e a enteada do militar foi para o presídio feminino.
Ercilio Silva da Rocha foi preso durante operação da Denarc
Ercilio Silva da Rocha foi preso durante operação da Denarc Crédito: Reprodução

PRISÃO DE PM

A Polícia Militar não informou, mas a reportagem de A Gazeta apurou que o militar preso na operação se trata do tenente da reserva Ercílio Silva da Rocha, de 53 anos. O oficial atuou na corporação por 32 anos, segundo a polícia.
De acordo com o delegado Alexandre Falcão, o militar foi contratado para armazenar e fazer a entrega da droga por um valor de R$ 5 mil. O militar da reserva confirma que foi contratado para armazenar e realizar a distribuição dessa droga, e que para isso receberia a quantia de R$ 5 mil reais para armazenar, sem aprofundar por qual período, afirmou.
A Corregedoria da Polícia Militar informou que vai instaurar um procedimento administrativo apuratório assim que receber toda a documentação da Polícia Civil referente ao fato. A prisão do tenente da reserva remunerada foi acompanhada por um oficial de serviço da PM. O tenente está no presídio da corporação.
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