Tenente da PM é preso após ser flagrado com 230 kg de maconha em Vila Velha

PM da reserva é preso com carregamento de maconha na Ponta da Fruta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um tenente da reserva da Polícia Militar foi preso com 230 kg de maconha durante uma operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira (27). A droga foi encontrada dentro de um carro que estava na garagem da casa do militar no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha . O nome do tenente não foi divulgado pela polícia, mas a reportagem apurou que trata-se do policial Ercilio Silva da Rocha, de 53 anos.

O entorpecente foi apreendido durante uma operação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), com o apoio de agentes da Força Nacional. Eles estiveram em cinco locais nos municípios de Vila Velha, Cariacica Guarapari . Em quatro desses pontos, o alvo era um empresário, proprietário de uma distribuidora de bebidas onde também foram encontradas drogas.

A Polícia Civil também foi à casa de Ercilio, onde foram encontrados os 230 kg de maconha. Na operação, foram presos o militar, a enteada dele e o empresário, identificado como Alexandre Olmo, segundo a TV Gazeta. De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o tenente trabalha para o empresário, guardando as drogas que são vendidas, usando a distribuidora de bebidas como fachada.

De acordo com o titular da Denarc, Alexandre Falcão, "a praxe do tráfico de drogas é utilizar de empresas para lavar o dinheiro do tráfico. A partir do momento que conseguimos identificar as empresas, isso é encaminhado ao juízo para tomarmos as medidas cabíveis. Mas, essa empresa, o empresário foi encontrado com quase R$ 70 mil reais em espécie, sem origem, contou o delegado.

Ercilio Silva da Rocha foi preso durante operação da Denarc Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a PM informou que a Corregedoria da Polícia Militar instaurará um procedimento administrativo apuratório assim que receber toda a documentação da Polícia Civil referente ao fato. A prisão do tenente da reserva remunerada foi acompanhada por um oficial de serviço da Polícia Militar. Ele está no presídio militar da PMES.

MAIS UM EPISÓDIO DE POLICIAIS COM DROGAS

Esse é mais um episódio envolvendo policiais militares e drogas. Em 16 de setembro, uma viatura da Polícia Militar foi encontrada com drogas, rádios comunicadores e dinheiro . O material estava escondido embaixo do banco traseiro e foi encontrado enquanto o carro passava por manutenção numa oficina mecânica em Vitória.

Outro caso aconteceu no dia 15 de outubro, quando dois policiais foram presos com drogas dentro da unidade policial onde eles encerram e iniciam o expediente, em Vila Velha . A prisão de dois policiais militares durante uma operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) aconteceu dentro da 2ª Companhia do 4ª Batalhão da Polícia Militar, em Praia das Gaivotas, Vila Velha. O objetivo era cumprir mandado de busca e apreensão contra os militares, mas durante a abordagem foram localizados drogas e simulacros de armas, o que ocasionou as prisões em flagrante.