Drogas escondidas em viatura da PM: 1 mês depois, caso segue sem respostas

Polícia Militar no bairro Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Procurada por A Gazeta sobre o andamento da investigação, a PM explicou que o episódio está sendo investigado pela Corregedoria da corporação, sob sigilo, e ainda afirmou que detalhes não serão passados para não atrapalhar as apurações.

No boletim de ocorrência registrado sobre o caso consta que o mecânico avistou frascos frequentemente usados para armazenar uma substância mais conhecida como loló. Também foram encontrados oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito radio comunicadores.

Foi feito, então, o recolhimento da viatura, a apreensão do material ilícito e o encaminhamento à perícia da Polícia Civil. Um inquérito foi aberto e encaminhado para a Corregedoria da PM, que tem 55 dias de prazo legal para apurar as circunstâncias nas quais ocorreram o fato.