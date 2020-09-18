Corregedoria da PM vai investigar drogas encontradas em viatura no ES

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Na última quarta-feira (16), a viatura foi recolhida após drogas, rádios comunicadores e dinheiro serem encontrados embaixo de um dos bancos. A TV Gazeta obteve o boletim de ocorrência que informa que o mecânico da oficina foi quem achou quatro frascos para armazenamento de loló, além de oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito rádios comunicadores.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que adotou as providências iniciais de praxe, recolhendo a viatura, apreendendo o material ilícito e o encaminhando à perícia da Polícia Civil. A PM havia informado que, com a conclusão dos trabalhos, caso existissem indícios de crime militar, o inquérito seria encaminhado à Auditoria Militar, sem prejuízo das consequências administrativas disciplinares.