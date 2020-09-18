Corregedoria da PM vai investigar drogas encontradas em viatura no ES

A Polícia Militar confirmou que um inquérito foi instaurado nesta sexta-feira (18) pela corregedoria da corporação para investigar o caso das drogas encontradas dentro de uma viatura policial, durante um reparo em uma oficina mecânica de Vitória. A PM informou também que, a partir de hoje, há um prazo de 55 dias para conclusão das apurações.
Na última quarta-feira (16), a viatura foi recolhida após drogas, rádios comunicadores e dinheiro serem encontrados embaixo de um dos bancos. A TV Gazeta obteve o boletim de ocorrência que informa que o mecânico da oficina foi quem achou quatro frascos para armazenamento de loló, além de oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito rádios comunicadores.
Na ocasião, a Polícia Militar informou que adotou as providências iniciais de praxe, recolhendo a viatura, apreendendo o material ilícito e o encaminhando à perícia da Polícia Civil. A PM havia informado que, com a conclusão dos trabalhos, caso existissem indícios de crime militar, o inquérito seria encaminhado à Auditoria Militar, sem prejuízo das consequências administrativas disciplinares.
A Polícia Civil, por sua vez, alegou que as drogas foram apreendidas e reforçou que o procedimento foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, para apuração dos fatos.