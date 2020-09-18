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Resposta em 55 dias

Corregedoria da PM vai investigar drogas encontradas em viatura no ES

A Polícia Militar informou que abriu um inquérito para investigar o caso e que o prazo para a conclusão é de 55 dias, a partir desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 20:14
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar confirmou que um inquérito foi instaurado nesta sexta-feira (18) pela corregedoria da corporação para investigar o caso das drogas encontradas dentro de uma viatura policial, durante um reparo em uma oficina mecânica de Vitória. A PM informou também que, a partir de hoje, há um prazo de 55 dias para conclusão das apurações.
Na última quarta-feira (16), a viatura foi recolhida após drogas, rádios comunicadores e dinheiro serem encontrados embaixo de um dos bancos. A TV Gazeta obteve o boletim de ocorrência que informa que o mecânico da oficina foi quem achou quatro frascos para armazenamento de loló, além de oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito rádios comunicadores.

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Na ocasião, a Polícia Militar informou que adotou as providências iniciais de praxe, recolhendo a viatura, apreendendo o material ilícito e o encaminhando à perícia da Polícia Civil. A PM havia informado que, com a conclusão dos trabalhos, caso existissem indícios de crime militar, o inquérito seria encaminhado à Auditoria Militar, sem prejuízo das consequências administrativas disciplinares.
A Polícia Civil, por sua vez, alegou que as drogas foram apreendidas e reforçou que o procedimento foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, para apuração dos fatos.

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