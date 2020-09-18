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Vitória

Suspeitos de furtar fio de cobre da Ponte da Passagem são presos em Vitória

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, foram furtados cerca de 15 metros do material

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 06:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 06:58
Fio de cobre furtado por suspeitos na Ponde da Passagem
Fio de cobre furtado por suspeitos na Ponde da Passagem Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (18), três acusados de furtar fio de cobre da Ponte da Passagem, em Vitória.
Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, foram furtados cerca de 15 metros do material. Mas não é um fio de cobre qualquer.

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É um fio grosso, de iluminação, que eles conseguiram retirar e levar para baixo da Ponte da Passagem, onde eles iriam desencapar para poder vender.
A suspeita é de que eles sejam usuários de drogas e usariam o dinheiro da venda para comprar entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta
Fio de cobre furtado por suspeitos na Ponde da Passagem
Fio de cobre furtado por suspeitos na Ponde da Passagem Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

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