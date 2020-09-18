Suspeitos de furtar fio de cobre da Ponte da Passagem são presos em Vitória

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (18), três acusados de furtar fio de cobre da Ponte da Passagem, em Vitória.
Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, foram furtados cerca de 15 metros do material. Mas não é um fio de cobre qualquer.
É um fio grosso, de iluminação, que eles conseguiram retirar e levar para baixo da Ponte da Passagem, onde eles iriam desencapar para poder vender.
A suspeita é de que eles sejam usuários de drogas e usariam o dinheiro da venda para comprar entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta