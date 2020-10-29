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Violência em Rio Marinho

Peixeiro leva facada nas costas e tem bicicleta roubada em Cariacica

Homem de 43 anos foi abordado por assaltantes que estavam de carro e quando viu que um deles estava com uma faca e não com uma arma de fogo, ele decidiu reagir e lutou contra o criminoso, mas acabou sendo ferido

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 08:24
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
O caso é investigado pela Polícia Civil  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um peixeiro de 43 anos sofreu uma tentativa de latrocínio no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Os bandidos roubaram a bicicleta da vítima e deram uma facada nele.
A vítima contou à Polícia Civil que trabalha como peixeiro em uma feira livre no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele explicou que precisava estar na feira às 4h da manhã.
Por isso, às 2h30 da madrugada, ele saiu de casa no bairro Rio Marinho e, pouco depois, foi abordado por bandidos que estavam em um carro.

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Um dos criminosos saiu do veículo e exigiu que ele entregasse a bicicleta. A vítima disse que só parou porque pensou que os bandidos estivessem armados com arma de fogo. Quando o peixeiro viu que o bandido estava com uma faca, ele decidiu reagir e lutou com o bandido.
A vítima acabou levando uma facada superficial nas costas, foi socorrida para o Pronto Atendimento da Glória e passa bem. Os bandidos colocaram a bicicleta dentro do carro e fugiram. Ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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