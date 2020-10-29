Peixeiro leva facada nas costas e tem bicicleta roubada em Cariacica

Um peixeiro de 43 anos sofreu uma tentativa de latrocínio no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Os bandidos roubaram a bicicleta da vítima e deram uma facada nele.
A vítima contou à Polícia Civil que trabalha como peixeiro em uma feira livre no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele explicou que precisava estar na feira às 4h da manhã.
Por isso, às 2h30 da madrugada, ele saiu de casa no bairro Rio Marinho e, pouco depois, foi abordado por bandidos que estavam em um carro.
Um dos criminosos saiu do veículo e exigiu que ele entregasse a bicicleta. A vítima disse que só parou porque pensou que os bandidos estivessem armados com arma de fogo. Quando o peixeiro viu que o bandido estava com uma faca, ele decidiu reagir e lutou com o bandido.
A vítima acabou levando uma facada superficial nas costas, foi socorrida para o Pronto Atendimento da Glória e passa bem. Os bandidos colocaram a bicicleta dentro do carro e fugiram. Ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.