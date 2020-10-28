Operação da PF no ES e em Minas combate migração ilegal para os EUA

PF inicia operação Tarrafa para conter migração ilegal para os Estados Unidos Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal , por meio da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, município ao Sul do Estado, em conjunto com a Polícia Federal de Governador Valadares, em Minas Gerais , iniciou nesta terça-feira (27) a Operação Tarrafa, nome que faz menção à cidade mineira de Pescador, onde foram cumpridas as buscas. A ação visa combater a migração ilegal de pessoas com destino aos Estados Unidos.

Os investigados têm como prática o envio ilegal de pessoas da região mineira do Vale do Mucuri para o país norte-americano. De acordo com informações da Polícia Federal (PF), os suspeitos atuavam conforme esquema já conhecido como Cai Cai, no qual há a utilização de crianças e adolescentes ou até mesmo adultos se passando por adolescentes mediante o uso de documentos falsos, simulando um parentesco de pai e filho, para facilitar a entrada e permanência de maiores de idade no território dos Estados Unidos.

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Além disso, segundo a PF, os custos da viagem eram patrocinados por pessoas conhecidas como Coyotes, que posteriormente recebiam altos valores daqueles que conseguiam ingressar no país estrangeiro, como contrapartida pelos serviços prestados. Em muitos casos, havia a confecção de falsos registros de paternidade dos menores, para permitir que terceiros os utilizassem no esquema.

A INVESTIGAÇÃO

A investigação foi originada da prisão em flagrante de dois indivíduos que tentaram tirar passaporte na Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, utilizando documentos falsos. Com o aprofundamento das investigações foram identificados outros suspeitos que teriam residência na cidade de Pescador, no Estado vizinho, inclusive investiga-se um cartório que pode ter fornecido os documentos falsos.

Segundo informações da PF, foram cumpridos por 16 agentes quatro mandados judiciais de busca e apreensão na cidade de Pescador, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares, que resultaram na apreensão de aparelhos celulares, mídias e documentos, que serão analisados para instrução da investigação.