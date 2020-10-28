Estelionatário é preso dirigindo BMW com CNH falsa na BR 101, em Viana

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), noite desta terça-feira (27), por uso de documento falso durante fiscalização em Viana, no Espírito Santo. Ele estava dirigindo um BMW/535I, usando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.
A fiscalização foi realizada no km 304 da BR 101. Os agentes da PRF abordaram um veículo BMW/535I, com um ocupante.
Durante consultas ao sistema, foi comprovado que a CNH apresentada pelo condutor no momento da abordagem era falsificada, e que o abordado possuía em seu nome outro CPF. Além disso, foi verificada a existência de diversas passagens do motorista pelo sistema carcerário pela prática de estelionato.
Em seguida, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal.
Com informações da Agência PRF