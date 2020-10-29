Homem mata primo de oito anos a facadas e fere os avós em São Mateus

Dhavi Silvestre, de 8 anos, morto a facadas pelo primo em São Mateus Crédito: Acervo Familiar

O menino Dhavi Silvestre, de 8 anos, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (28) em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Dois idosos também ficaram feridos e precisaram ser levados para o hospital. O suspeito de cometer o crime, João Vitor Silvestre, é neto dos idosos e primo do menino.

Inicialmente a informação é de que a vítima seria sobrinho do agressor e que teria quatro anos. Entretanto, na manhã desta quinta-feira (29), a reportagem da TV Gazeta Norte falou com familiares, que confirmaram que a criança e o homem são primos e o menino tinha oito anos de idade.

O crime aconteceu por volta das 21h30, na Rua Copa Setenta, bairro Santo Antônio. De acordo com a Polícia Militar , o rapaz, de 20 anos, foi preso horas depois do crime.

TRANSTORNOS MENTAIS

Uma tia do suspeito disse, para a reportagem da TV Gazeta Norte, que o homem tinha transtornos mentais e estava desaparecido desde a última segunda-feira (26). A família recebeu informações que ele esteve no interior de Minas Gerais, mas foi encontrado no interior de Montanha, também no Norte do Estado, na quarta-feira (28).

Como a família estava procurando o rapaz, o retorno dele teria sido motivo de alegria entre os familiares. Essa tia informou que foi para a a igreja e deixou João com os avós e a criança. Segundo o relato dela, o rapaz teria começado a espancar violentamente os idosos e a criança pediu para ele parar com as agressões. Por isso, ele decidiu matar o menino. Com medo das agressões, os avós conseguiram se esconder em um banheiro.

A tia relatou que, quando chegava em casa, se deparou com João saindo e informado que iria para a casa da mãe. Sem desconfiar de nada, ela se deparou com a cena do crime quando entrou na residência. Ainda de acordo com a tia, a família acredita que ele queria atacar a própria mãe e mais dois irmãos.

O crime foi registrado aconteceu por volta das 21h30, na rua Copa Setenta, bairro Santo Antônio Crédito: Leitor

De acordo com o registro da PM, os militares receberam informações de que o rapaz poderia ter se deslocado para Vinhático, distrito do município de Montanha, na mesma região, onde esteve dias antes. Com isso, os policiais seguiram pela BR 101 e localizaram o suspeito andando nas proximidades do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ainda em São Mateus.

Segundo a PM, durante a abordagem ele se mostrou em aparente surto nervoso, não sabendo informar para onde iria e nem que seu primo teria morrido, apesar de lembrar do crime.

De acordo com a Polícia Militar, João foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.

Ainda de acordo com a PM, a criança morreu no local. Já os avós foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, no mesmo município. Segundo familiares, o quadro de saúde dele é estável.

Idosos foram levados para o Hospital Roberto Silvares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

JOVEM CONFESSOU O CRIME

A P olícia Civil informou que João foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde confessou o crime e foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio e por um homicídio consumado. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde passará por audiência de custódia.

Após a realização dos trabalhos periciais, o corpo da criança foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado, realizar o exame cadavérico e ser liberado para os familiares. O procedimento de investigação foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.