ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio

O Espírito Santo encerrou maio com o menor número de homicídios dos últimos 30 anos — quando se iniciou a série histórica — com 64 assassinatos, mesma quantidade registrada no período de 2025. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano, foram contabilizados 321 assassinatos, contra 332 mortes relacionadas a este tipo de crime entre janeiro e maio do ano passado, uma redução de 3,3%.





Dados da Sesp (Secretária de Segurança Pública e Defesa Social) revelam que 57 municípios capixabas não registraram nenhum homicídio no mês passado, com o número de mortes se concentrando em 31 cidades.





O Sul do Espírito Santo foi a região que teve a maior redução de crimes deste tipo no período, com 18 casos, contra 30 entre janeiro e maio de 2025. O Noroeste capixaba também apresentou redução expressiva no número de assassinatos, com 45 no total.