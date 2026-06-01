Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Estudantes da educação básica municipal terão a oportunidade de se aproximar das novas tecnologias e do empreendedorismo por meio de experiências práticas e metodologias inovadoras. A iniciativa faz parte do Programa Talento Capixaba, lançado nesta segunda-feira (1º), no Palácio Anchieta, em Vitória. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 300 até dezembro, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).





O programa é resultado de uma parceria entre a Receita Federal no Espírito Santo e o governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A ideia é voltada à promoção da educação tecnológica, da cultura da inovação e da formação de jovens talentos da rede pública municipal.