Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Estudantes da educação básica municipal terão a oportunidade de se aproximar das novas tecnologias e do empreendedorismo por meio de experiências práticas e metodologias inovadoras. A iniciativa faz parte do Programa Talento Capixaba, lançado nesta segunda-feira (1º), no Palácio Anchieta, em Vitória. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 300 até dezembro, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
O programa é resultado de uma parceria entre a Receita Federal no Espírito Santo e o governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A ideia é voltada à promoção da educação tecnológica, da cultura da inovação e da formação de jovens talentos da rede pública municipal.
Ao todo, 38 escolas, distribuídas em 32 municípios, participam do programa. Grande parte está localizada no interior do Estado. Cada unidade de ensino selecionou quatro estudantes, adotando critérios de inclusão e diversidade, contemplando pessoas com deficiência (PCDs), cotas raciais, participação feminina e ampla concorrência, totalizando 152 alunos. O processo de seleção começou em abril.
A proposta é democratizar o acesso às tecnologias e aproximar estudantes de regiões mais afastadas de ferramentas como impressoras 3D, drones e outras soluções inovadoras. Para incentivar a integração entre educação e inovação, os estudantes receberam kits compostos por smartphones e smartwatches, doados pela Receita Federal.
De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, os bolsistas receberão mentorias especializadas, mas o conhecimento adquirido deverá ser compartilhado com os demais alunos da escola.
“O programa não se limita aos quatro estudantes selecionados. Eles serão os primeiros a receber a formação, mas a ideia é que esse aprendizado alcance toda a turma e a comunidade escolar”, explicou.
Durante a execução do programa, os participantes desenvolverão projetos e protótipos voltados à solução de desafios reais das comunidades onde vivem. A iniciativa é direcionada principalmente a estudantes do ensino fundamental II, abrangendo alunos do 7º ao 9º ano. Duas escolas também participarão de um projeto-piloto com turmas do ensino fundamental I.
“O objetivo é formar multiplicadores capazes de disseminar o conhecimento para toda a comunidade escolar”, afirmou Cardoso.
Segundo o secretário, a proposta é proporcionar aos jovens da rede pública acesso a experiências práticas, ferramentas tecnológicas e ambientes criativos capazes de estimular ideias, soluções e projetos com impacto real na sociedade.
Cardoso destacou ainda que os projetos desenvolvidos pelos alunos passarão por processos de mentoria, validação e aprimoramento contínuo, podendo futuramente ser encaminhados para programas de pré-incubação e incubação vinculados à Secti.
“Estamos conectando nossos estudantes ao universo da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo, criando oportunidades para que desenvolvam habilidades essenciais para o presente e o futuro. Mais do que investir em equipamentos ou infraestrutura, estamos investindo em pessoas, no potencial da juventude capixaba e na construção de um Estado cada vez mais inovador, competitivo e preparado para os desafios da economia digital”, ressaltou.
Os investimentos somam R$ 2,7 milhões, com recursos da Secti e do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec/MCI).
Nesta primeira etapa, o Talento Capixaba contará com equipes formadas em diferentes escolas da rede pública, além da capacitação de professores e da concessão de bolsas de pesquisa. A expectativa é que aproximadamente 15 mil alunos sejam impactados diretamente pelas ações do programa em diversos municípios do Espírito Santo.
Para o secretário, investir em inovação desde a infância é fundamental para preparar as futuras gerações para os desafios do mercado de trabalho e da sociedade.
“As crianças têm uma criatividade muito aflorada e uma capacidade natural de lidar com o novo. Quando oferecemos acesso à tecnologia desde cedo, estimulamos a cultura da inovação e criamos oportunidades para que elas desenvolvam soluções para o futuro”, afirmou.
A partir do próximo ano, a expectativa do governo é ampliar o programa, alcançando mais escolas e municípios.
“Estamos plantando uma semente. O caminho da inclusão digital, da inovação e da pesquisa é um caminho sem volta para a sociedade”, aponta.
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