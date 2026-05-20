É impossível continuar no mercado sem estar ligado à tecnologia, diz Renata Ceribelli

“É impossível continuar no mercado sem estar ligado à tecnologia e acompanhando as mudanças.” A afirmação é da repórter especial da TV Globo Renata Ceribelli, que esteve em Vitória para participar da primeira fase do Educares 2026, promovido pela Rede Gazeta. O evento abordou a temática Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho.





A jornalista comentou sobre a longevidade, alertando que a questão vale tanto para as gerações mais novas quanto para as mais velhas, pois a população vai viver muito mais tempo na maturidade.





“É preciso pensar sobre a Inteligência Artificial (IA) e todas as mudanças tecnológicas de uma maneira inteligente. Nós somos a inteligência. Os mais jovens têm que olhar pro futuro com muito mais vida pela frente e quem já está na maturidade lembrar que tem muito o que aprender”, ressaltou.