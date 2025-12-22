Novas tecnologias

Startups terão aporte de até R$ 150 mil para desenvolver soluções para a indústria

Desafio lançado em parceria com o FindesLab quer atrair tecnologias aplicáveis a problemas reais da operação industrial

22 de dezembro de 2025

Startups e empresas de base tecnológica podem desenvolver soluções para desafios da Samarco com aporte financeiro Crédito: Reprodução / Web

Empresas tradicionais da indústria estão apostando em startups para acelerar soluções tecnológicas aplicáveis ao chão de fábrica. No Espírito Santo, a Samarco acaba de lançar, em parceria com o FindesLab, um desafio de inovação aberta com aporte de até R$ 150 mil por projeto. As inscrições seguem até 6 de fevereiro e miram propostas que enfrentem problemas reais da operação da mineradora.

O programa integra o modelo de OpenLab, que conecta grandes empresas a startups para a criação conjunta de soluções tecnológicas. A proposta é acelerar o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, com potencial de aplicação prática e continuidade comercial após a fase de testes.

Segundo o gerente de Desenvolvimento e Inovação da Samarco, Bruno Pimentel, a aposta na inovação aberta faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa. “Conectar desafios reais da Samarco à inteligência coletiva de startups, universidades e instituições de ciência e tecnologia nos permite acelerar soluções, ampliar o uso de dados e inteligência artificial e evoluir de forma mais ágil, alinhada às demandas do futuro”, afirma.

O chamamento público prevê a seleção de até três projetos, que passarão por etapas como pré-seleção, entrevistas, Demoday e desenvolvimento de uma prova de conceito. Além do aporte financeiro, as startups selecionadas terão acesso à infraestrutura do FindesLab, mentorias especializadas e interação direta com equipes técnicas da Samarco.

Para a analista de Inovação do FindesLab, Júlia Santos Lauers, o modelo tem impacto direto no fortalecimento do ecossistema de inovação do Espírito Santo. “Os OpenLabs criam pontes entre empresas tradicionais e soluções de base tecnológica, permitindo testar ideias em ambientes reais, gerar novos negócios e impulsionar a competitividade da indústria capixaba”, destaca.

As inscrições estão abertas para startups e empresas de base tecnológica de todo o Brasil, desde que estejam formalmente constituídas. As regras completas do edital estão disponíveis no site do FindesLab.

