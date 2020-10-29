Preso mais um suspeito de participação na morte de filho de PM

Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, foi baleado ao sair do trabalho Crédito: Reprodução

Foi preso na tarde desta quinta-feira (29), durante a realização da Operação Sentinela, da Polícia Militar , Welington Bispo Santos, o Sapão. Contra ele havia mandados de prisão por um duplo homicídio e por envolvimento no assassinato do filho de um sargento da PM, ocorrido em agosto, em Jacaraípe, na Serra . Sapão é o quarto suspeito de participar deste crime que é detido.

A prisão foi realizada em Manguinhos, pela 14ª Companhia Independente do município. Segundo informações da Corporação, levantamentos realizados pelo serviço de inteligência apontaram a localização de Sapão, que acabou sendo detido com o apoio da Força Tática. Ele é suspeito de ter fornecido a arma para o crime.

O jovem Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, foi baleado ao sair do trabalho na noite do dia 3 de agosto, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe. Ele saía da lanchonete em que trabalhava quando foi abordado e atingido por um tiro na nuca. Policiais que faziam patrulhamento nas proximidades receberam o chamado para a ocorrência quando viram um veículo em alta velocidade.

Ao realizarem a abordagem, viram que se tratava do sargento da Polícia Militar que estava levando o filho para o hospital. Os militares reconheceram o colega e a guarnição acompanhou o veículo até o Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Daniel chegou a ficar internado, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, em um post feito pela equipe da lanchonete onde ele trabalhava, a empresa lamentou a morte de Daniel. A postagem citava que "perderam um grande amigo" e apontava que a vítima tinha "um futuro brilhante pela frente". Nos comentários, clientes e funcionários do estabelecimento também expressaram tristeza pela morte do jovem.

Investigação realizada pela DHPP da Serra apontou que o ex-marido de uma jovem com quem Daniel mantinha contato havia planejado a morte dele. O suspeito e mais dois envolvidos no crime foram presos pela polícia.