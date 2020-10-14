Polícia prende três suspeitos pelo assassinato de filho de PM na Serra

Pouco mais de dois meses após o assassinato do jovem Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, baleado quando saía do trabalho em uma Lanchonete na Serra, na Grande Vitória, a polícia efetuou a prisão de três suspeitos de participação no crime ocorrido no dia quatro de agosto, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe.
Um dos detidos é apontado como mandante do crime, o segundo foi o executor e o terceiro monitorou a vítima, possibilitando que o crime fosse realizado. A captura dos suspeitos foi realizada após investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que tem como titular o delegado Rodrigo Sandi Mori.
Nesta quarta-feira (14), a Polícia Civil divulgará detalhes da prisão do trio, em coletiva na Chefatura de Polícia, em Vitória.
O jovem era filho de um sargento da Polícia Militar e chegou a ficar internado após ser baleado. Daniel, contudo, não resistiu aos ferimentos.