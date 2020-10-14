Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Baleado ao sair do trabalho

Polícia prende três suspeitos pelo assassinato de filho de PM na Serra

Policiais da DHPP da Serra prenderam os suspeitos de planejar e executar o jovem Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, no dia 4 de agosto, quando ele saía do trabalho em uma lanchonete, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 09:25

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 09:25

DHPP na Serra:
O crime foi investigado pela DHPP da Serra Crédito: A Gazeta
Pouco mais de dois meses após o assassinato do jovem Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, baleado quando saía do trabalho em uma Lanchonete na Serra, na Grande Vitória, a polícia efetuou a prisão de três suspeitos de participação no crime ocorrido no dia quatro de agosto, no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe.

Veja Também

Em post, lanchonete onde filho de PM trabalhava lamenta morte do rapaz

Crime na Serra: polícia recua e diz que jovem não morreu

Um dos detidos é apontado como mandante do crime, o segundo foi o executor e o terceiro monitorou a vítima, possibilitando que o crime fosse realizado. A captura dos suspeitos foi realizada após investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que tem como titular o delegado Rodrigo Sandi Mori.
Nesta quarta-feira (14), a Polícia Civil divulgará detalhes da prisão do trio, em coletiva na Chefatura de Polícia, em Vitória.
O jovem era filho de um sargento da Polícia Militar e chegou a ficar internado após ser baleado. Daniel, contudo, não resistiu aos ferimentos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados