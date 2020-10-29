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Violência

Mulher é esfaqueada nas costas pelo marido enquanto dormia em Cariacica

A vítima tem 29 anos e contou à polícia que dormia quando o marido chegou em casa sob efeito de drogas e pulou sobre ela já com a faca em mão. Ao fugir, ela levou duas facadas nas costas. Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 13:14

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:14

Polícia
O caso da mulher esfaqueada pelo marido em Cariacica foi registrado no plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher foi de 29 anos quase perdeu a vida após ser atacada e ferida com facadas nas costas desferidas pelo próprio marido, na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Flexal II, em Cariacica. Ferida, a vítima foi socorrida por uma vizinha que ouviu os gritos e depois acabou levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

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"Fiquei desesperada quando ouvi ela gritando e me preocupei  ainda com a filhinha pequena dela. Chamei alguns amigos e conseguimos pegar ela e levar para o hospital", contou a vizinha, que pediu para não ser identificada.
Internada, a vítima deu um depoimento aos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha na manhã desta quinta-feira. Ela contou que o marido chegou em casa alterado e já com uma faca em mãos. Na tentativa de fugir dele, a mulher acabou atingida por pelo menos dois golpes nas costas. Ela ainda contou que esta dormindo quando o companheiro, que é usuário de drogas, logo começou a desferir as facadas. Antes de esfaquear a companheira, o homem ainda colocou a faca no pescoço da esposa e ameaçou matá-la.
Segundo os policiais que ouviram a versão da vítima, os cortes foram superficiais e ela não corre risco de vida. A tentativa de homicídio foi registrada no plantão da Delegacia da Mulher e a faca usada no crime foi apreendida.
Em resposta à TV Gazeta, a assessoria da Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não soube informar se o homem acusado de esfaquear a esposa havia sido preso ou ainda era procurado.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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