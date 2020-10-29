Mulher é esfaqueada nas costas pelo marido enquanto dormia em Cariacica

Uma mulher foi de 29 anos quase perdeu a vida após ser atacada e ferida com facadas nas costas desferidas pelo próprio marido, na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Flexal II, em Cariacica. Ferida, a vítima foi socorrida por uma vizinha que ouviu os gritos e depois acabou levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
"Fiquei desesperada quando ouvi ela gritando e me preocupei ainda com a filhinha pequena dela. Chamei alguns amigos e conseguimos pegar ela e levar para o hospital", contou a vizinha, que pediu para não ser identificada.
Internada, a vítima deu um depoimento aos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha na manhã desta quinta-feira. Ela contou que o marido chegou em casa alterado e já com uma faca em mãos. Na tentativa de fugir dele, a mulher acabou atingida por pelo menos dois golpes nas costas. Ela ainda contou que esta dormindo quando o companheiro, que é usuário de drogas, logo começou a desferir as facadas. Antes de esfaquear a companheira, o homem ainda colocou a faca no pescoço da esposa e ameaçou matá-la.
Segundo os policiais que ouviram a versão da vítima, os cortes foram superficiais e ela não corre risco de vida. A tentativa de homicídio foi registrada no plantão da Delegacia da Mulher e a faca usada no crime foi apreendida.
Em resposta à TV Gazeta, a assessoria da Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não soube informar se o homem acusado de esfaquear a esposa havia sido preso ou ainda era procurado.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta