Bilros, tambores e coquinhos depois de um passeio na Barra do Jucu

Desde o começo da semana passada eu estava decidido a escrever sobre as maravilhas da inteligência artificial para ajudar incompetentes como eu a tomar providências nos computadores e internets da vida moderna.





O fato é que Rafael, nosso primogênito, conseguiu, num piscar de olhos e alguns poucos aprendizados na rede, criar um blog com as minhas 378 crônicas, que estavam espalhadas em arquivos por aí afora. Melhor: além de acessíveis, agora elas podem ser localizadas por categoria, palavras-chave, data e tudo mais. Facilitou de montão o serviço de selecionar as que vão para o livro.





Acontece que sábado passado fomos à Barra do Jucu para conhecer uma movimentação que acontece há uns 10 anos: a retomada da produção de renda de bilro, uma tradição de longa data naquela antiga vila de pescadores.





Num quintal enorme e repleto de gente, duas bandas de congo formadas por meninos e meninas, muitos ainda pequenos, aprendendo a cadência. A alegria em volta da garotada tocando era contagiante.