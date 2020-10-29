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Moradores no meio do fogo cruzado

Vídeo: criminosos gravam o próprio tiroteio em bairro de Vila Velha

Homens armados atiram a esmo em beco do bairro Divino Espírito Santo, até a avenida Luciano das Neves; moradores reclamam que ato é comum na região

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 16:56
Homens armados e atirando em várias direções no meio da rua, em plena luz do dia: é a cena registrada em um vídeo feito pelos próprios criminosos, em um beco do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O tiroteio segue até eles chegarem à movimentada Avenida Luciano das Neves, uma das mais importantes da cidade.
Pelas imagens gravadas no último domingo (25), a sensação é de que os bandidos não sabem onde está o alvo que querem atingir com os disparos. O armamento utilizado por eles tem calibres diferentes e alguns portam mais de uma arma. A região onde ocorreu o tiroteio já é conhecida por disputas envolvendo o tráfico de drogas.

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De acordo com informações da TV Gazeta, o ataque foi feito no chamado "Beco da Miséria", por traficantes do "Beco da Facada". Com medo de represálias, comerciantes e moradores da região não quiseram gravar entrevistas, mas revelaram que já aconteceram outros três tiroteios só nesta semana.
Vídeo mostra homens atirando no meio da rua em Divino Espírito Santo
Vídeo mostra homens atirando no meio da rua em Divino Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo os relatos, os criminosos saem do beco dominado por eles, passam atirando na avenida e entram no beco cuja liderança do tráfico é do grupo rival. Os disparos normalmente acontecem durante as manhãs, entre às 5h30 e 6h  horário em que muitas pessoas estão saindo para trabalhar.

DUAS PRISÕES E APREENSÃO DE DROGAS

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que prendeu duas pessoas na última terça-feira (27) e apreendeu drogas no bairro Divino Espírito Santo. A PC também afirmou que tem um trabalho de inteligência sendo feito de modo sigiloso no local e que investiga o tráfico de drogas em todo o Estado.

SEGURANÇA: O QUE DIZ A PM

Também por meio de nota, a Polícia Militar garantiu que trabalha "dia e noite com policiamento ostensivo" e realiza operações com o objetivo de levar mais segurança para as pessoas que moram ou trabalham no bairro Divino Espírito Santo. Além disso, a PM afirmou que uma força tática trabalha na região.

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