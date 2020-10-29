Vídeo: criminosos gravam o próprio tiroteio em bairro de Vila Velha

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Homens armados e atirando em várias direções no meio da rua, em plena luz do dia: é a cena registrada em um vídeo feito pelos próprios criminosos, em um beco do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . O tiroteio segue até eles chegarem à movimentada Avenida Luciano das Neves, uma das mais importantes da cidade.

Pelas imagens gravadas no último domingo (25), a sensação é de que os bandidos não sabem onde está o alvo que querem atingir com os disparos. O armamento utilizado por eles tem calibres diferentes e alguns portam mais de uma arma. A região onde ocorreu o tiroteio já é conhecida por disputas envolvendo o tráfico de drogas.

De acordo com informações da TV Gazeta, o ataque foi feito no chamado "Beco da Miséria", por traficantes do "Beco da Facada". Com medo de represálias, comerciantes e moradores da região não quiseram gravar entrevistas, mas revelaram que já aconteceram outros três tiroteios só nesta semana.

Vídeo mostra homens atirando no meio da rua em Divino Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo os relatos, os criminosos saem do beco dominado por eles, passam atirando na avenida e entram no beco cuja liderança do tráfico é do grupo rival. Os disparos normalmente acontecem durante as manhãs, entre às 5h30 e 6h  horário em que muitas pessoas estão saindo para trabalhar.

DUAS PRISÕES E APREENSÃO DE DROGAS

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que prendeu duas pessoas na última terça-feira (27) e apreendeu drogas no bairro Divino Espírito Santo. A PC também afirmou que tem um trabalho de inteligência sendo feito de modo sigiloso no local e que investiga o tráfico de drogas em todo o Estado.

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