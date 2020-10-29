Após confronto, Polícia Militar apreende 18 kg de maconha na Serra

A Polícia Militar apreendeu 23 tabletes de maconha totalizando cerca de 18 quilos na tarde desta quinta-feira (29) em uma casa no bairro Barcelona, no município da Serra. De acordo com a polícia, houve confronto com os criminosos, que fugiram.
A polícia informou que os agentes realizavam patrulhamento no bairro Serra Dourada II, também na Serra, quando viram um veículo em atitude suspeita. Os agentes então deram a ordem de parada, mas os homens que estavam no carro fugiram e atiraram contra os policiais, que revidaram. Os suspeitos, porém, conseguiram escapar.
Os agentes da polícia revistaram o carro, que foi abandonado, e encontraram documentos e informações sobre uma casa no bairro Barcelona. A Polícia Militar informou que a equipe foi ao local, onde foram encontradas as drogas que foram levadas para a Delegacia Regional da Serra.