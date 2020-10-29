AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dentro de uma casa

Após confronto, Polícia Militar apreende 18 kg de maconha na Serra

De acordo com a PM, após abordagem a suspeitos em um veículo, os homens atiraram contra os policiais, que revidaram. Os criminosos escaparam depois de abandonarem o carro que, dentro, tinha o endereço da casa onde a droga foi encontrada

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 19:47
23 tabletes de maconha
Polícia Militar apreendeu 23 tabletes de maconha em uma casa no bairro Barcelona Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu 23 tabletes de maconha  totalizando cerca de 18 quilos  na tarde desta quinta-feira (29) em uma casa no bairro Barcelona, no município da Serra. De acordo com a polícia, houve confronto com os criminosos, que fugiram.
A polícia informou que os agentes realizavam patrulhamento no bairro Serra Dourada II, também na Serra, quando viram um veículo em atitude suspeita. Os agentes então deram a ordem de parada, mas os homens que estavam no carro fugiram e atiraram contra os policiais, que revidaram. Os suspeitos, porém, conseguiram escapar.
Os agentes da polícia revistaram o carro, que foi abandonado, e encontraram documentos e informações sobre uma casa no bairro Barcelona. A Polícia Militar informou que a equipe foi ao local, onde foram encontradas as drogas  que foram levadas para a Delegacia Regional da Serra.

Veja Também

Duas pessoas são assassinadas em plena luz do dia em Vila Velha

Vídeo: criminosos gravam o próprio tiroteio em bairro de Vila Velha

Enteada de tenente da PM vai ficar em presídio com o filho bebê no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jetour T2
ES está entre os cotados para receber fábrica de carros da Jetour
Dom Ângelo Ademir Mezzari, novo arcebispo de Vitória
Arcebispo de Vitória anuncia nova mudança de padres; a 2ª em sete meses
Imagem de destaque
Neto agride avó ao ser questionado por faltar à escola em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados