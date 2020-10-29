No alojamento materno-infantil, mães e filhos contam com acompanhamento psicológico, de assistentes sociais, médicos e enfermeiros Crédito: Divulgação | Sejus

A enteada do tenente da Polícia Militar que foi preso por tráfico de drogas na terça-feira (27) , Samara Jesus Silva, cumprirá prisão preventiva junto do filho, que ainda é bebê. Embora a idade do menino não tenha sido revelada, a criança está em fase de amamentação e, por esse motivo, ficará com a mãe até completar dez meses.

Segundo consta no texto da decisão judicial, a defesa de Samara chegou a solicitar liberdade provisória por ela não ter antecedentes criminais e por possuir, além do bebê, um filho diagnosticado com espectro autista. No entanto, a juíza Raquel de Almeida Valinho julgou a possibilidade "temerária" e a "prisão preventiva oportuna".

Operação apreendeu 230 kg de maconha com tenente da PM em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O mesmo parecer também foi dado ao padrasto dela, Ercilio Silva da Rocha  que é tenente da reserva da PM  e ao empresário Alexandre Miranda Omo. Os três foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Na terça-feira (27), uma operação apreendeu 230 kg de maconha na casa do policial.

"Existem fortes indícios de que os autuados tenham praticado o crime. Uma vez em liberdade, poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir (...) Quanto ao pleito de prisão domiciliar, entendo que não cabe ao caso, já que os delitos teriam sido realizados dentro do ambiente residencial" Raquel de Almeida Valinho - Juíza

Vale lembrar que na casa de Samara Jesus Silva os policiais também encontraram um caderno com anotações do tráfico de drogas, uma balança de precisão, uma carta com orientações vindas do sistema prisional, dois celulares e dois comprovantes de depósitos. Além de R$ 2,5 mil em dinheiro.

Your browser does not support the audio element. Enteada de tenente da PM vai ficar em presídio com o filho bebê no ES

Diferentemente dos outros dois envolvidos, ela responde apenas pelo crime de associação ao tráfico, tipificado no Artigo 35 da Lei 11.343 de 2006 , que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). A pena prevê reclusão de três a dez anos e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA