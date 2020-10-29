Justiça mantém preso tenente da PM flagrado com 230 kg de maconha no ES

Ercilio Silva da Rocha foi preso durante operação da Denarc Crédito: Reprodução

Ercílio passou por uma audiência de custódia no final da manhã desta quinta-feira e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho. O militar da reserva está detido no Quartel da Polícia Militar, em Vitória.

De acordo com a Polícia Civil , o tenente da reserva da PM era o responsável por armazenar e realizar entregas da droga para um empresário de 40 anos, dono de uma distribuidora de bebidas. O empresário é Alexandre Miranda Olmo, que também foi preso durante a operação da Denarc. A juíza também manteve a prisão dele e da enteada de Ercílio, Samara Jesus Silva.

Segundo a magistrada, a liberdade dos três "se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna". A juíza afirmou, na decisão, que, em liberdade, o tenente, a enteada dele e o empresário "poderão voltar a cometer atos da mesma natureza e intimidar testemunhas". Ela ainda destacou que a grande quantidade de droga apreendida e as informações sobre estruturação de organização criminosa e abastecimento de ponto de venda de entorpecentes demonstram o perigo em concreto dos indiciados fugirem.

Como a enteada do tenente tem filho pequeno, a juíza autorizou que a criança permaneça com ela no presídio até completar 10 meses de idade. Na residência de Samara, os policiais encontraram R$ 2,55 mil em espécie, caderno com anotações do tráfico de entorpecentes, balança de precisão, carta com orientações vindas de presídio, dois celulares e dois comprovantes de depósito.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA, SEGUNDO A POLÍCIA

De acordo com o delegado Alexandre Falcão, titular da Denarc, o militar foi contratado para armazenar e fazer a entrega da droga por um valor de R$ 5 mi l. O militar da reserva confirma que foi contratado para armazenar e realizar a distribuição dessa droga, e que para isso receberia a quantia de R$ 5 mil reais para armazenar, sem aprofundar por qual período, afirmou o delegado em coletiva de imprensa nessa quarta-feira (28).