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Confronto

Após troca de tiros no Bairro da Penha, polícia prende jovem em Vitória

Confronto entre suspeitos e militares aconteceu na noite desta quinta-feira (29); a polícia ainda apreendeu uma pistola de fabricação turca, munições e drogas

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 22:41
Arma e celulares apreendidos pela polícia
Após confronto, a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar após troca de tiros no Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com o capitão Pereira, o rapaz não tem passagem pela polícia, mas possui envolvimento com o tráfico de drogas da região. Também foi apreendida uma pistola de fabricação turca calibre 9mm.
Segundo o capitão Pereira, a Polícia Militar recebeu informações de que teria acontecido um ataque na região de Goiabeiras, também na Capital, e que os suspeitos teriam fugido em um carro modelo Fiat Stillo em direção à Reta da Penha. Em Itararé, uma viatura da polícia reconheceu o veículo e o seguiu, para fazer a abordagem.
Carro utilizado pelos suspeitos
Após confronto, a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
"Foi feito um acompanhamento por alguns minutos, até que esse carro bateu em outro carro que estava estacionado na rua Atílio João Fernandes, conhecida como Beco 2, no Bairro da Penha. Após a colisão, três indivíduos desceram dos veículos e começaram a atirar em direção aos policiais, que revidaram. Esses três indivíduos fugiram pra dentro do bairro", disse o capitão.
Um quarto suspeito, porém, não conseguiu sair, já que a batida travou a porta do carro. Ele estava com uma pistola de fabricação turca calibre .9mm, com uma adaptação de mira a laser, segundo o capitão Pereira. Dentro do carro, os policiais também encontraram uma pequena quantidade de drogas e munições.
O suspeito foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória, junto com o material apreendido.

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